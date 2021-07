Ana Rizo presenta "Déjate Llevar", un lúdico y colorido video

La cantante y guitarrista mexicana Ana Rizo presenta el video de su último sencillo "Déjate llevar", una canción que co-compuso con el rapero venezolano Lancer y el productor Ferraz y que habla sobre una ruptura amorosa inminente que se mira desde un lado positivo y abierto.

Lancer, conocido por ser el campeón de Red Bull Batalla de los Gallos 2016 Nacional de Venezuela, aparece rapeando a través de la pantalla del celular de la cantante en el video estrenado días atrás en la plataforma de YouTube.

"Déjate llevar" fue grabado en La Piedad, Michoacán, en la misma casa familiar de su abuela que se usó como locación para desarrollar la historia del video protagonizado por la mulitefacética artista y ex colaboradora como guitarrista de artista como Lykke Li, Jumbo, Azcino, Ruido Rosa, entre otros.

MIRÁ TAMBIÉN Karina La Princesita deberá pagar otro juicio a uno de sus exmúsicos

= = = = =

Simona lanza su homenaje a Virus como un alegato pop para un futuro queer.

La cantante Simona, afincada hace tiempo en Barcelona, vuelve a reivindicar el amor libre con una versión de un clásico de Virus, poco tiempo después de la celebración del día del orgullo LGTBI+ como un alegato pop para un futuro queer.

"Es una canción increíble. Virus y Federico Moura son un ejemplo de lucha. Me encanta cantar una canción de un poeta gay con todo lo que significaba escribir este tema en la oscura Argentina de los ochenta. Habla de ese lugar donde une descubre su espiritualidad, su manera de amar”, sostuvo Simona.

MIRÁ TAMBIÉN Cocineros Argentinos recibe mañana a Pablo Lescano, quien contará trucos de su pollo al acero

La artista, que estrenará en los próximos días en sus plataformas el video en clave de dibujos animados para acompañar este lanzamiento que reafirma su compromiso estético y ético por los derechos de la diversidad sexual, asegura que el mensaje de "Sin Disfraz" casi cuarenta años después sigue siendo "súper actual" porque "sin dudas, el universo queer es el futuro".

= = = = =

Camila Blazquez estrenó dos canciones en una 'Live Session'

La cantautora Camila Blazquez estrenó en formato de sesión en vivo dos de sus canciones "Inocencia" y "Acordamos", con las que se da a conocer con una propuesta que tiene influencias tanto de la actualidad como de los clásicos del Motown.

"Esta vez, quise ir un poco más allá en cuanto a la realización del video. Hace

mucho tiempo que quería hacer una 'Live Session', y el equipo entendió perfecto cómo llevar a cabo lo que tenía en mente. De hecho, lo superaron de una forma que no esperaba. Estoy muy agradecida con todos los que fueron parte de este proyecto, y me entusiasma que ya vea la luz", sostuvo la artista sobre el estreno audiovisual filmado por Monking.

Desde el 2019 hasta hoy, tiene publicadas cuatro canciones y se ha presentado en vivo en formato banda con teclado, batería, guitarra, bajo, saxo tenor y trompeta, con el mismo formato que seguirá presentándose en un futuro cercano y encarando su carrera junto con la productora Melt Music.

= = = = =

"Till the sun goes down", lo nuevo de Mila Barcala

La cantante Mila Barcala estrena su nuevo single "Till the sun goes down" en la que invita a bailarlo con una coreografía ranchera, estilo western, en su nuevo video subido en los últimos días en las plataformas digitales como una invitación al movimiento y a dejar de lado por un rato las vicisitudes de la vida cotidiana.

"Es una canción creada no solo para una coreografía, sino que fue pensada para ser tocada en vivo en un escenario, lugar que estoy extrañando en esta pandemia. Con esta canción sueño con volver a tocar en vivo, espero ese momento con paciencia porque sé que está por llegar", sostuvo la cantante que trabajó este nuevo material con Sebastián Pennella en la producción. (Télam)