"Nomadland", la película de Chloé Zhao que este año se alzó con al Oscar a la Mejor película, también recibirá el Gran Premio Fipresci de la Federación Internacional de Críticos de Cine en la 69ma edición del Festival de San Sebastián, que se realizará entre el 17 y el 25 de septiembre en esa ciudad del norte de España.

El filme de la cineasta estadounidense de origen chino recibió numerosos reconocimiento en todo el mundo, como el León de Oro en Venecia a la mejor película dramática y a la mejor dirección, los Bafta a mejor película, dirección, dirección de fotografía y actriz protagonista y los Oscar, en donde además de la estatuilla a la mejor película, también ganó como mejor dirección y mejor actriz protagónica para Frances McDormand.

El Gran Premio Fipresci 2021 para "Nomadland", que se entregará el 17 de septiembre en la gala de inauguración del festival donostiarra, fue votado por 633 críticas y críticos de todo el mundo, que la eligieron entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2020.

Las otras cuatro finalistas del premio de la crítica fueron “Otra ronda”, de Thomas Vinterberg, que ganó el Premio a la mejor película europea y el Oscar a la mejor película internacional; “¿Quo Vadis, Aida?”, de Jasmila Zbanic, que concursó en el pasado Festival de Venecia y estuvo nominada al Oscar; “What Do We See When We Look at the Sky?”, de Alexandre Koberidze, que compitió en el pasado Festival de Berlín, en donde ganó el Premio Fipresci; y “Bad Luck Banging or Loony Porn”, de Radu Jude, Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2021.

(Télam)