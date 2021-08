Nobeat, el cantante y productor colombiano seleccionado por Billboard como uno de los diez productores latinos más importantes de la industria, estrenó con video oficial su nuevo sencillo "Se sienta bien aquí", que plantea un viaje al pasado y de nostálgico sobre el amor.

"Siempre intento crear música que no se parezca a lo que hay en el mercado. Mi educación en música clásica me ha permitido tener buen oído para fusionar diferentes sonidos y crear algo refrescante y nuevo. Este nuevo tema es tan solo una prueba de esos viajes musicales únicos que me han llevado a ser Nobeat, un loco de Santa Marta entrando en el mapa", sostuvo el músico, a través de un comunicado.

El compositor, uno de los colaboradores más buscados de la industria latina, trabajó con Khea, referente de la escena argentina del trap, como productor de los exitosos "Se te nota" y "Ayer Me Llamó Mi Ex Remix", con las que conquistaron más de 700 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Chris Jedi se une a Anuel AA en "Los de Siempre"

El creador de éxitos de música urbana latina Chris Jedi y la estrella mundial del género urbano, Anuel AA, se unieron para grabar juntos el single callejero "Los de Siempre".

Los artistas, amigos desde la adolescencia, crearon este nuevo trap a partir de un encuentro en el estudio de grabación en mayo de este año, cuando ambos se juramentaron retomar el intercambio y terminaron de escribir la letra en menos de una hora.

"Lo que refleja de nosotros es que desde entonces estábamos destinados a terminar colaborando. Hay una razón detrás de esta canción y de este proyecto. No estamos hablando de dos personas que se conocieron hace poco, estamos hablando de amigos de toda la vida", sostuvo el productor puertorriqueño.

Sofía Reyes y Yandel, los invitados de Sia en su nuevo remix

La cantante y compositora pop Sia lanzó la versión latina de su éxito "1+1", un remix que tiene como invitados a la mexicana Sofía Reyes y al puertorriqueño Yandel como invitados estelares, bajo la producción de la dupla canadiense Banx & Ranx.

La canción original, que forma parte de la banda sonora de la inspiradora película “Music" que fue escrita, dirigida y protagonizada por Sia, es presentada ahora en un formato de canción tropical fusionada con elementos del reggaetón.

"Estoy muy agradecida con Sia por invitarme a participar en esta canción. Me siento bendecida por la oportunidad. Siempre había soñado con hacer algo con ella y ahora se ha hecho realidad, puedo confirmar que los sueños si se cumplen", comentó Reyes, quien a finales de junio lanzó su nuevo single "Casualidad" junto al cantante Pedro Capó, a través de un comunicado de prensa.

Juli Giuliani mezcla rap con house en "Trippin'"

El rapero español Juli Giuliani estrenó en sus plataformas digitales "Trippin", el único adelanto de lo que será su flamante disco a editarse este año por los sellos Costa Futuro y Say it Loud, con el que anticipa hacia dónde va su nueva búsqueda sonora.

Sobre un beat de música house y la producción de Sr. Chen, referente de la escena urbana española, el freestyler sigue apostando por seguir creando nuevas formas de hacer rap.

En el 2017 comenzó una nueva etapa artística, que lo llevó a colaborar con otros artistas y productores como Toteking, Dano Jonas Sanche, Rxnde Akozta y a ser tenido en cuenta en la programación de festivales de la talla de Sonar y a emprender giras por Latinoamérica donde apuesta a seguir conquistando el respeto de la escena. (Télam)