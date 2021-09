NoBeat y Dekko le cantan al amor tóxico en "Poison"

El artista colombiano Nobeat presenta con video "Poison", su nuevo sencillo que grabó junto a Dekko y donde fusiona el R&B y los sonidos tropicales con ritmo urbanos latinos.

"Quiero transmitir un mensaje sobre en qué consiste realmente el amor. El amor no siempre está lleno de felicidad. Puede estar lleno de oscuridad o, en este caso 'veneno', y a veces te puedes perder en el "veneno" de esa persona sin encontrar una cura. Es como un arma de doble filo", explicó.

Sobre el invitado, señaló que fue "siempre es una experiencia increíble trabajar con él, porque realmente nos entendemos muy bien" y agregó que como ambos son "de la costa de Colombia" hablan "el mismo idioma" y tienen "muchas cosas en común" que resuelta en "una conexión única".

El video musical, que estuvo bajo la dirección de Teo y se filmó en Medellín, transcurre entre un set en tela con corazones que representa el amor y uno con fondo azul cielo, nubes, flores y globos que da la sensación de elevar a Nobeat, enamorado de la misma mujer que Dekko.

---------

Oliver Tree se une a Little Big y Tommy Cash en "Turn it Up"

Oliver Tree, el artista que escala los charts y traspasa los géneros, se une a los creadores rusos de éxitos virales Little Big y al rapero estonio Tommy Cash en el nuevo single "Turn It Up".

El flamante estreno, que llega de la mano de un video filmado en Rusia y protagonizado por los tres artistas, combina el energético flow lírico de Tree y Cash con el sonido punk-rave de Little Big.

"Viajé a Rusia hace 4 meses para trabajar con mi banda favorita, 'Little Big'. Hasta ahora filmamos 2 videos musicales y un documental sobre el proceso creativo y mi viaje de integración en Rusia como extranjero. Por suerte mi rapero estonio favorito, Tommy Cash, pudo unírsenos para crear uno de los himnos dance más grandes de todos los tiempos. 'Turn it up' será un fenómeno global", vaticinó.

Con más de 1.600 millones de reproducciones globales a la fecha y más de 414 millones de vistas en los videos en YouTube, Oliver Tree está entre los artistas más populares -y más provocadores- de la era de la generación Z.

Oliver, que está trabajando en estos momentos en su esperado segundo álbum solista, confirmó además la salida de "Welcome to the Internet", un EP en colaboración con Little Big, que saldrá en plataformas el 30 de septiemb Little Big también anunciaron su EP en colaboración, Welcome To The Internet, que estará disponible el jueves 30 de septiembre.

---------

Sam Ryder, la estrella de TikTok, presenta su nueva canción

Sam Ryder, el cantante estrella de TikTok, estrenó en plataformas digitales su nuevo single "More", la canción que compuso junto a Wayne Hector (Nicki Minaj, Sigma) y Red Triangle (James Arthur, Little Mix, Charlie Puth),

"Los adornos de la vida pueden distraernos de los tesoros que hay en ella... y sobre eso trata la canción",

Tras la salida de sus singles "Whirlwind" y "Tiny' Rio"' que lideró los charts de iTunes en todo el mundo, Ryder pasó gran parte de su vida adulta de gira, componiendo y tocando en bandas antes de embarcarse en este nuevo capítulo como solista.

En marzo de 2020 subió el primer cover llamó la atención de artistas renombrados como Justin Bieber, Sia, Alicia Keys y Elton John.

Sus videos aparecieron en programas como The Ellen Show y Newsbeat de la BBC, entre otros, y a medida que se multiplicaban los videos, lo mismo ocurría con sus fans, que en estos momentos superan los 13 millones.

---------

Joan Sprei lanzó "Andamo Ruleta" junto a El Pepo y Los Turros

Joan Sprei, el cantante, compositor y productor musical, presenta su flamante canción "Andamo Ruleta", grabada junto a El Pepo y Los Turros.

Fue presentada junto a un video oficial filmado en la casa de El Pepo en Santos Lugares, donde el cantante tropical cumple condena con prisión domiciliaria y tobillera.

Durante casi dos décadas, Sprei tocó la batería en diversos proyectos como Eterna Inocencia y El Otro Yo, pero en el 2016 incursionó en la música urbana, primero como productor musical y luego como cantante.

Junto a su grupo Picnic logró posicionarse en la escena urbana y se codeó con los mayores exponentes de los últimos tiempos como Duki, Cazzu y Khea.

Viene de presentar algunas semanas atrás su anterior el hipnótico single y videoclip de "Toy Volao", grabado junto a Fidel Nadal.