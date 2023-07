La tablet que utilizaba Natacha Jaitt hasta ser encontrada sin vida en un local de eventos de la localidad bonaerense de Benavídez, el 22 de febrero de 2019, no contenía ningún elemento que haga sospechar que fue asesinada. Así surge del informe de la Unidad de Análisis Digital del dispositivo que hizo la Procuración Bonaerense y que recibieron los fiscales de San Isidro que investigan el caso

Para ellos la principal hipótesis sigue siendo una sobredosis y su mal estado de salud

La búsqueda se hizo sobre los 3.513 contactos que tenía el dispositivo, de las 1.125 conversaciones en curso en distintas aplicaciones principalmente en WhastApp, de las cuales 19 habían sido borradas

En ninguna de ellas había algún elemento sospechoso, precisaron las fuentes judiciales

Sí consta una conversación entre Jaitt y Gonzalo Rigoni dueño del local Xanadú donde ella fue aquel 22 de febrero de 2019 y horas mas tarde apareció muerta

En esos mensajes Natacha le hacía saber que iba a llegar tarde al encuentro, ya que estaba demorada por el diluvio y que pidiera algo de comer porque tenía hambre

El empresario le contestó que había encargado sushi

En esa secuencia de mensajes Rigoni le hizo saber a alguien que había "merca" en el lugar

También se analizaron las 23 llamadas que hizo Natacha ese día, las 38.000 imágenes y 2.013 videos. Nada se encontró

El dispositivo fue abierto por Gendarmería Nacional luego de más de tres años de trabajo, y ahora se buscan pruebas que puedan dilucidar si la mataron o si se trató de una muerte natural por sobredosis de drogas. Según la orden que dieron los fiscales Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, el martes 27 a las 9:00, expertos de la Procuración Bonaerense comenzaran a analizar el contenido de la misma y para ello le ordenaron ver todos los documentos existentes: videos, fotos, chats, archivos de datos, interacción en redes. Hasta el momento, la causa no tiene imputados y la hipótesis principal es que su deceso se dio por muerte natural a causa de sobredosis. Ésta era una de las últimas pruebas sobre las cuales se había depositado la esperanza de encontrar algún elemento, cosa que finalmente no sucedió

De la autopsia sobre el cuerpo de Jaitt se encontró no sólo restos de droga a nivel superficial, lo que indicó que ella no solo consumió esa madrugada sino que también en el organismo da cuenta que registraba un nivel de consumo de días anteriores lo que es un indicio que podría dar la pauta que murió por una falla multiorgánica. Dudas de la familia de Natacha por la autopsia. La familia de Natacha, liderada por su hermano Ulises Jaitt, puso en duda la autopsia que se le hizo a la modelo y apuntó contra uno de los peritos. A principios de julio, una testigo declaró en el marco de la causa y acusó a Roberto Espinosa, uno de los firmantes de la autopsia de la mediática, de ser "corrupto" y robar sangre de hemoterapia del hospital donde trabajaba para venderla de forma privada. El médico fue despedido de su cargo como director del Hospital Municipal de San Andrés de Giles, según lo confirmó ese municipio bonaerense, y también lo anunció en sus redes sociales Miguel Gesualdi, intendente de San Andrés. "Queridos vecinos, en el día de hoy, 7 de julio de 2023, mediante Decreto 1803 del Departamento Ejecutivo, se dejó sin efecto la designación dispuesta a través del decreto 1049, de fecha 5 de Abril de 2023, del Dr. Roberto Adrián Espinosa como Director del Hospital Municipal San Andrés. Posteriormente, mediante Decreto 1806, se designa al Dr. Carlos Virgilio Ortega Guerra, como Director del Hospital Municipal San Andrés", escribió en su cuenta oficial de Facebook. Por su parte, Ulises Jaitt remarcó: "Yo hice una presentación con una perito, una médica legista, donde le pido explicaciones a la Justicia porque los estudios de la autopsia de Natacha no condicen con los que tengo yo de tres meses antes, porque en la autopsia nos quieren hacer creer que Natacha tenía enfermedades en el corazón, cardiopatías crónicas, también una enfermedad pulmonar crónica, y yo tengo estudios del corazón y del pulmón, tres meses antes del día de la muerte, que dicen todo lo contrario, que está todo sano, sin cardiopatías". Respecto a las medidas judiciales que tomó a raíz de estas incongruencias entre los estudios previos a la muerte de Natacha y la autopsia, el conductor radial explicó: "Recusamos a los peritos pedimos una nueva pericia que coteje los estudios de la autopsia con los que yo presenté". SOF/SPC/GAM NA