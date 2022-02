Isa Palomenque, bajista del grupo uruguayo Niña Lobo, conversó con Télam acerca del estreno de "Lo que duró la vida de alguien", un disco debut que encontró su forma definitiva durante la pandemia de coronavirus y que ayudó al quinteto de chicas a "desaprender a la fuerza" algunos de los mandatos heredados de la cultura pop y las comedias románticas.

Canciones inspiradas en Hannah Montana y Natalie Portman conviven con un homenaje a Jaime Ross, todos personajes que aparecen en la narrativa para iluminar sobre el desamor y el fin de la inocencia: "Esas canciones sirvieron como el hilo conductor y hablan sobre vivir atravesados por la cultura pop que nos crió. Incluso, estamos en Uruguay, a miles de kilómetros de los Estados Unidos, y crecimos con series de Disney y comedias de Hollywood totalmente inverosímiles, donde siempre hay parejas heterosexuales y finales bastante felices", añadió.

Para la artista, "cuando tenés 20 años te das cuenta de que nada de eso va pasar y que nada es así" como se muestra en esas producciones, por eso es necesario "desaprenderlo a la fuerza, viviendo y dándote cuenta que esa realidad nos afectó desde muy chicas" por toda la "cultura pop que consumimos y en la que creíamos, pensando que si no era de esa forma no era buena".

Desde Montevideo, Palomenque, bajista del quinteto que completan Camila Rodríguez en guitarra y voz, Camila Bustillo en guitarra y coros, Andrea Pérez en teclados y coros y Julia Gerriero en batería, conversó sobre la actualidad de Niña Lobo, que presenta por estos días su primer disco de larga duración, donde aparecen matices sonoros, texturas delineadas por sintetizadores y un mayor despojo de algunos elementos.

"Para nosotras, no existe el día a día sin una mirada feminista. Nos involucramos con el feminismo en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros vínculos. De hecho, también hemos tenido ciertas situaciones, que sin estar de acuerdo con el feminismo es imposible avanzar. Igual el tiempo ha pasado y acá ha cambiado mucho la situación, y hoy hay muchas bandas de mujeres y en varios estilos. Ya no pasa que no haya representación femenina en los festivales, por suerte eso está cambiando", señaló.

Pese a los avances, "siempre hay gente tirando para atrás" que dice que "están ahí por ser mujeres", pero la respuesta del grupo es siempre la misma y a la que Isa resumió expresando: "Hay que atravesarlo para que en el futuro no lo tengan que hacer otras, o sea cada vez más reducido. Hay que hacerlo, tratando de que no nos afecte. Por suerte ya no es tan duro como habrá sido hace años, pero están las inseguridades que nos fueron inculcadas desde muy chicas y que, sin dudas, nos atravesó a todas hasta llegar a donde llegamos. Ojalá que con el correr de los años, ya no sea una traba eso de ser mujeres haciendo música".

A punto de ingresar al circuito de los festivales masivos, el grupo debió reformular postergar algunos planes para darle forma a un nuevo disco y cerca de su estreno fueron recompensadas con la invitación de No Te Va Gustar para abrir en diciembre sus shows históricos en el Estadio Centenario.

"Es algo que hasta ahora seguimos procesando, por lo impactante y grande que fue; una experiencia que ni soñamos, que ni siquiera se plantea porque es demasiado. Nos enseñó mucho y nos hizo ponernos en un nivel a nosotras mismas que nos exigió un montón de ensayos muy largos, un nivel al que no estábamos acostumbradas, para dar lo mejor de nosotras. Estuvimos dos meses en una maratón de ensayos y dejando muchas cosas de lado, pero muy agradecidas por la oportunidad", añadió.

En ese desarrollo, la Niña Lobo de las portadas -con las que expanden su lenguaje musical hacia el audiovisual- se "encuentra en la ciudad, en una sociedad totalmente distópica y futurista, pero a la vez ochentosa y de neón, donde todo es incertidumbre y está muy agobiada por distintas situaciones" y la "consume la realidad de las películas" como las que se deconstruyen a lo largo del recorrido musical.

Télam: Uno de los planes frustrados fueron las fechas compartidas con El Mató Un Policía Motorizado, después de haber contado con la voz invitada de Santiago en "Fin de año" ¿Cómo se fue generando la relación con el grupo platense?

Isa Palomenque: El Mató es el grupo en el que todas estábamos de acuerdo que era el más referente. Si bien cada una viene de distintos estilos y tenemos varios puntos en común, es la banda que nos une, realmente, todo el tiempo soñábamos con tocar con ellos. A finales de 2019, nos enteramos que íbamos a abrirles unas fechas en Montevideo, pero se terminó postergando y postergando. Ahora quedó agendado para el 16 de marzo, que es lo que más estamos esperando. Y el vínculo empezó en el 2020 cuando vimos que Santiago estaba cantando "Domingo" en un vivo por Instagram. Una canción de nuestro primer EP; no lo podíamos creer. Después nos enteramos que la había agregado para su repertorio solista en distintos festivales. Y nos pusimos en contacto con él para invitarlo a grabar en "Fin de año" y se re contra copó. Terminó por agregar su sello a la canción, que quedó muy bella con su aporte. Y desde ahí quedamos conectados: el año pasado vino a tocar en formato solista y pudimos conocerlo en persona. Fue como el primer encuentro presencial. Ahora estamos totalmente ilusionadas de tocar con ellos en marzo, con la banda completa.

T: En el disco hay una canción dedicada a Jaime Ross ¿Tuvieron alguna devolución de su parte?

IP: Sí, en realidad, nosotras le mandamos un mail a Jaime para contarle, antes de que saliera el disco, que lo nombrábamos en una canción y parte de una de sus canciones a modo de homenaje. Y nunca nos respondió hasta ahora, tres meses después. Estuvimos un tiempo ahí en vilo esperando su respuesta y finalmente nos respondió de una manera hermosa. Nos dijo que realmente lo había conmovido y que lo emocionaba ese tipo de homenajes. También que le hacíamos recordar a un artista, a una cantante que sale en películas de David Lynch. Que realmente lo habíamos emocionado y que le había gustado inclusive la canción. A nosotras nos alegró el día. Hermoso, porque es un artista con el que nos criamos, y contar con su aval, incluso que le haya gustado, es alegría enorme. (Télam)