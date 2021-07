El actor Nicolás “Tacho” Riera es uno de los protagonistas de la adaptación local de la pieza de Broadway “La fiesta de los chicos”, que llega este viernes a las 21.30 al porteño teatro Astral, y a la que definió como “un viaje a la intimidad de una fiesta en la que el espectador va a ser un invitado más”.

“Es una obra muy dinámica, una gran adaptación para esta época donde se necesita entretenimiento, reflexionar un poco y escaparse un rato de la realidad para salir del contexto que estamos atravesando”, señaló Riera en charla con Télam.

La emblemática obra escrita por Mart Crowley se estrenó en el off de Broadway en 1968 y más tarde fue llevada a la pantalla grande con el elenco original, dirigida por el ganador del Oscar William Friedkin.

La trama narra la fiesta de cumpleaños de Harold, organizada por Michael en su departamento y a la que están invitados otros amigos gays del homenajeado, mientras que en un momento de la noche aparece un “cowboy” como regalo sorpresa, llega de manera inesperada un viejo compañero de la universidad que siempre se proclamó heterosexual.

MIRÁ TAMBIÉN Despiden en Pergamino los restos del guitarrista Zeballos, fallecido a los 58 años por coronavirus

A medida que avanza la noche y aumenta el consumo de alcohol, comienzan a revelarse viejos resentimientos no resueltos entre los invitados y los conflictos van escalando con el correr de las horas.

“Hay una propuesta más sensual, algo que no está en la obra original. Una puesta que lleva a un viaje más íntimo. Dentro de lo tragicómico de la trama tiene momentos de comedia, algo liberador en el marco de lo dramático de la historia”, expresó el actor de 36 años que alcanzó la popularidad con la tira juvenil “Casi ángeles” y que viene de estrenar en mayo pasado la tercera temporada de “Millenials”, la serie de Kuarzo que saltó de Net TV a Netflix.

Fer Dente, Nicolás Di Pace, Tomás Fonzi, Tupac Larriera, Santiago Pedrero, Roberto Peloni, Agustín Suárez y Sergio Surraco completan el elenco de la pieza, que cuenta con la dirección general de Ricky Pashkus.

Télam: ¿Qué te motivó para aceptar esta propuesta?

Nicolás Riera: Me dieron la versión original en inglés y cuando la leí de entrada noté que estaba bien escrita. Cuando un libro es bueno todo es mucho más fácil a la hora de actuar o de dirigir y eso me terminó de convencer. Después cuando charlé con Ricky (Pashkus) sobre lo que tenía en mente seguía sumando, que sea en el Astral y también me pareció interesante el elenco, pero la base es la profundidad que tiene el libro.

T: Cuándo leíste la adaptación local, ¿qué te pasó?

NR: Hay algo que tiene que ver con la época. La original está ambientada en los 60, en Nueva York, y en este caso la historia transcurre en la actualidad y eso ya es un desafío. Hay una vuelta de rosca con una puesta más jugada que busca que la imaginación de cada uno se libere mientras está en el teatro. Cómo nos movemos en ese escenario no tan convencional lleva a otra manera de contar la historia, que permite que uno se pegue un viaje más personal.

T: ¿Cómo es tu personaje?

NR: Es una persona muy estructurada que llegó a un punto donde no pudo “caretearla” más con lo que le pasa internamente. Está en el momento en que acepta que es gay, deja a su familia, pero todavía no sabe cómo lidiar con la situación. Tiene un avance y un retroceso todo el tiempo en el accionar. A veces sucede que uno acepta algo, pero actuó durante mucho tiempo de una determinada manera que inconscientemente cae en el mismo lugar por más que no lo quiera. Todavía le cuesta experimentar y vivir su sexualidad libremente. Es la pareja del personaje de Tomás Fonzi, que tiene lo que él añora, esa libertad de su propio ser. Le cuesta cambiar y eso genera conflictos en la pareja, ya que hay un punto donde no terminan de conectar.

T: Además de la obra estás grabando “El primero de nosotros”, la nueva ficción de Telefe. ¿Qué podés adelantar?

NR: Es una historia de 60 capítulos sobre un grupo de amigos. Uno de ellos tiene un tumor y está en una etapa terminal y como último deseo les pide que lo acompañen hasta el final para hacer lo que les quedó pendiente. Dentro de ese grupo está el personaje de Damián De Santo, un arquitecto que está casado y tiene dos hijos y se enamora del contador del estudio de arquitectura donde él es el director y ese personaje lo hago yo.

Interpreto a ese contador homosexual que no tiene ningún conflicto, la situación complicada es la de él que tiene una familia, pero que a pesar de ello se termina dando una historia de amor gay dentro de la novela.

Justo se da que en los dos proyectos mis personajes son gays y eso representa un desafío importante para mí. En realidad, vos te enamorás de la persona, entonces puede ser que no te gusten los hombres, pero sí que te guste ese hombre, y a los personajes los trabajé desde ese lugar.

T: Rechazaste participar de la última edición del exitoso ciclo “MasterChef Celebrity”, ¿no te interesa ese formato?

NR: Es una decisión muy personal en base a lo que quiero hacer en mi vida. Hace varios años que descubrí que la ficción es lo que me llena y me mueve; entonces mientras pueda dedicarme a la actuación, que por suerte está sucediendo, no hay necesidad de hacer algo simplemente porque tiene mucho rating. Estoy en un momento de mi carrera que me gusta elegir lo que quiero hacer día a día. Levantarme a las siete de la mañana para ir a grabar con ganas y feliz porque estoy haciendo algo que disfruto. Como así también trato de evitar guiones que no están bien escritos, intento buscar proyectos de calidad. Por ejemplo, en el caso de esta obra, el tema de la plata fue de lo último que hablamos. Mi prioridad es actuar.

T: ¿Qué significó haber debutado en el universo de Cris Morena?

NR: Siento mucho cariño por ese inicio y por lo vivido en ese momento. Es el gran semillero profesional, uno tiene que estar a la altura, luego vas a cualquier producción y ya sabés cómo es hacer las cosas bien. Arrancás con la exigencia de jugar en primera. (Télam)