La primera temporada de Canta conmigo ahora llegó a su fin en la pantalla de eltrece y Nicolás Reyna se consagró como ganador. El catamarqueño de 24 años se impuso ante Agustina Sol Pereyra, Sofía Blas y Alma Pellegrini con el 68% de los votos del público y se llevó un premio de 10 millones de pesos.

El cierre de esta primera entrega del certamen que conduce Marcelo Tinelli estuvo dividido en tres etapas. En la primera, Nicolás interpretó Entrégate, de Luis Miguel, y alcanzó el puntaje perfecto del jurado, compuesto por 100 figuras vinculadas al ambiente musical, como El Puma Rodríguez, L-Gante, Rodrigo Tapari, Cucho, de los Auténticos Decadentes, el Bahiano y Alejandro Paker, entre otros.

MIRÁ TAMBIÉN Se llevará a cabo el fin de semana la Fiesta del Cantor Orillero en homenaje a José Larralde

Agustina también obtuvo 100 puntos con Aprendiz, de Malú; mientras que Sofía quedó en tercer puesto con I Will Always Love You, de Whitney Houston, con 92 puntos y Alma quedó eliminada tras cosechar 74 puntos de la mano de I Don t Want to Miss a Thing, de Aerosmith.

En la segunda instancia, Sol se llevó el puntaje mayor (91) con Volare, de Gipsy Kings; Nicolás quedó en segundo puesto con los 87 puntos que obtuvo por su performance de América, de Nino Bravo, y Sofía quedó fuera de concurso tras alcanzar 66 puntos con su versión de It Must Have Been Love, de Roxette. Así fue como Sol y Nicolás llegaron a la máxima instancia, en una noche cargada de emociones.

MIRÁ TAMBIÉN Segunda edición del Festival No Convencional en distintos lugares de representación

El joven oriundo de San Fernando del Valle de Catamarca eligió El Rey para despedirse del certamen y fue un claro acierto, ya que todos los presentes en el estudio, ya sea en el jurado como en el público, lo acompañaron en su presentación. "He visto el desarrollo de Nicolás de una manera abismal.

Llegaste chiquito, chiquito y creciste hasta hoy. Ya tienes confianza en ti, soltaste la voz, con una tesitura musical muy importante", destacó El Puma. Mientras que Luciano El Tirri reconoció que Reyna fue su participante favorito durante todo el certamen y L-Gante destacó el recorrido que tuvo en los tres meses que lleva el ciclo al aire.

"No tengo palabras para describir todo este sueño que viví a lo largo de este programa. Ojalá fuera eterno porque fui muy feliz, me dieron vida de nuevo y le dieron vida a toda mi familia.

Simplemente, gracias por todo", manifestó el participante, quebrado por la emoción. Y todos condimentos le bastaron para superar en el voto telefónico a Agustina, quien interpretó Así en su última presentación y también recibió grandes elogios de los profesionales. MBC/KDV NA