El músico y compositor Nicolás Lapine presentará el próximo sábado en la sala banfileña El Gutiérrez su reciente segundo disco “Lo que tenga que durar el mundo” desde donde adhiere a una música sin rótulos pero lo ubica “en el mundo de la Canción del Conurbano, las dos con C mayúscula, por la inmensidad que propone cada una de esas palabras”, según arriesga.

“Yo aporto mi mirada, mis reflexiones, y sobre todo una entrega honesta a los sonidos y palabras que suenan en mi cabeza, no busco forzar mi música para ningún lado, trato de ser transparente y dar lo mejor que tengo”, se define Lapine en comunicación con Télam.

Trompetista, guitarrista, autor, cantante y docente, el músico integró los grupos Curepas, La Roscada y El Portón y ya en solitario publicó en 2019 “Luz y sombra”.

De la mano de “Lo que tenga que durar el mundo”, Lapine propone un lanzamiento audiovisual con su compañera Sol Carta en proyecciones y dibujo digital en vivo, que tendrá lugar el sábado a partir de las 21 en El Gutiérrez (Aráoz 683, Banfield), con localidades a la venta en AlternativaTeatral.com.

De cara a ese estreno, anuncia que “va a ser un viaje audiovisual, un espectáculo íntimo, como una narración, pasando por las canciones del disco nuevo, por poesías, dibujos, proyecciones, canciones nuevas y versiones de temas del cancionero popular”.

Para Nicolás “Lo que tenga que durar el mundo”, “es un paso más en este camino de tocar solo. Siempre fui bicho de grupo, y lo sigo siendo, disfruto de compartir la música, los arreglos, las ideas. Pero estoy descubriendo –asegura- que al estar solo (aunque nunca se está verdaderamente solo) también tengo mucho para compartir desde una mirada más subjetiva, donde exploro más mi creatividad y mi manera de expresarme”.

Télam: ¿Cuánto del confinamiento desde el que grabaste el disco sentís que se aprecia en la respiración del álbum?

Nicolás Lapine: Creo que hay mucha gente que puede sentirse identificada o interpelada por las canciones del disco. El confinamiento pegó de distintas maneras en cada persona, en mi caso estaba esperando la llegada de Maite, mi primera hija, en casa con mi compañera Sol Carta, quien además hizo el arte de tapa y filmó el videoclip de “Hasta la raíz”, así que toda esa dulce espera, mezclada con la espera amarga de no poder compartir en persona con los seres queridos, brotó a través de estas ocho canciones.

T: ¿Cómo apareció “Hasta la raíz”, de Natalia Lafourcade, para que hagas tu propia versión?

NL: Apareció en un viaje que hicimos con mi compañera por los Esteros del Iberá durante la primavera del 2019, sonó durante todo el viaje, volvíamos a escucharla una y otra vez. Durante la primera etapa de la cuarentena se me vino el recuerdo de las emociones que me había generado esa canción, que tiene muchísima fuerza, al mismo tiempo que transmite una ternura enorme, que es un poco como me sentía yo esperando a mi hija. Y ahí salió, busqué un tono donde podía cantarla cómodo, y sin volver a escuchar la versión original me senté a grabarla, la toma que hice es la que quedó definitivamente. Quise que se imprimiera esa frescura y que no sea una copia, sino más bien sentirla como si fuera propia. (Télam)