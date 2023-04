Nicki Nicole estrena un segundo adelanto de "Alma", con la voz invitada del español Rels B

La artista argentina Nicki Nicole presentó esta semana su primera colaboración con el español Rels B, mientras forma parte del jurado del éxitoso reality de talentos musicales de Netflix “La Firma”.

Con producción de Tatool, "Qué le pasa conmigo" se abre paso con un ritmo de "dembow" sobre una letra que abre interrogantes sobre una relación amorosa algo confusa.

La canción, que tiene su correlato conceptual en el video dirigido por Lucas Vignale, formará parte de “Alma”, el próximo disco de la artista rosarina del que ya también se dio a conocer “NO voy a llorar :’(“.

MIRÁ TAMBIÉN Capitanich: El rol de los medios públicos es lograr que la pluralidad de voces sea inalterable

----

"Glock", un relato sobre la amistad y la resiliencia a cargo de Cazzu y La Joaqui

Cazzu, proclamada como la “jefa del trap” nacional, estrenó el último video de su nuevo álbum “Nena Trampa Deluxe”, el de su alianza con La Joaqui titulada “Glock”.

Con un relato sobre el amor, la amistad y la resiliencia basado en hechos reales, las artistas comparten parte de su historia juntas y así lo reflejan también en el video a cargo de Anestesia Audiovisual.

MIRÁ TAMBIÉN Ernestina Pais arranca nueva temporada de Mañana Públicas

“Nena Trampa Deluxe”, estrenado días atrás y presentado en vivo en el Movistar Arena, es una extensión del mundo conceptual de su último trabajo que incluye nuevas versiones de “Los Hombres No Lloran” , “Piénsame”, "Peli-Culeo Remix" y la nueva "Brinca" junto a Young Miko.

---

Kaleb Di Masi y Gusty DJ suman a L-Gante y Ecko en "Vo Quien Sos Remix"

Kaleb Di Masi y Gusty DJ suman los aportes de L-Gante y Ecko en “Vo Quien Sos Remix”, en una nueva incursión del turreo argentino por los sonidos de la guaracha electrónica que llega a las plataformas junto a un video oficial grabado en San Justo

Tras el éxito de la versión original estrenada en septiembre del año pasado, el cantante y el productor musical retomaron las pistas de la grabación para hacerles lugar a las barras de los invitados y potenciar aún más el alcance de la canción estrenada junto a su video.

Di Masi, en tanto, llevó tranquilidad a sus seguidores tras el accidente vial que lo tuvo como protagonista: "Lo mejor que pude haber hecho fue leer sus mensajes, porque me dio fuerzas para seguir adelante. Lo que a mí me pasó fue un accidente de tránsito, le puede pasar a cualquier persona y quiero recalcar que siempre tienen que usar el cinturón de seguridad”, señaló.

---

Shitstem infla el pecho por el camino del hip-hop argentino en "Decime Quien"

La rapera ‘queer’ Shitstem, quien viene de presentarse el último sábado en el Festival Urbano de Moreno que cerró Trueno, selló su regreso a las novedades musicales con el estreno de “Decime Quién”.

La canción y el video, que toman la estética y el sonido del hip-hop de los años noventa, carga en su mensaje contra la discriminación e infla el pecho con orgullo sobre el camino del hip-hop en Argentina.

"Yo no hago rap feminista; hago rap y hip hop puro, cuento realidades que me atraviesan, y la realidad de las mujeres es esa", señaló el año pasado a Télam la compositora, quien al "elegir poner esas cosas" en sus letras aporta a la deconstrucción de "gente que no está tan inmersa" de la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres. (Télam)