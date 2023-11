La artista argentina Nichi presentará su segundo disco de estudio y el primero en español, “La contradicción”, con un show en la porteña sala La Tangente, en Honduras 5.317, con banda en vivo y la participación de invitados para la ocasión.

Acompañarán a la joven Ale Moffardin en bajo y sintetizadores, Anita Díaz en piano y sintetizadores, Sheila Ohyanart en guitarra eléctrica y Felipe Casajús en batería. A través de un comunicado de prensa se anunció que Joaquinx Merino participará de la apertura.

“La contradicción” vio a luz en octubre, y estuvo precedido por cuatro canciones de adelanto: los cortes "La contradicción", "Tregua", "El principio" y "Mañana otra vez".

Junto a otros seis temas forman parte de un álbum que la artista comenzó a desarrollar en 2020 y que está atravesado por reflexiones sobre el amor, las relaciones y las diferentes formas de autopercibirse.

Con producción de Ale Moffardin, "La contradicción" es considerado por Nichi como su "gran debut artístico" y como un despliegue "musicalmente muy diverso", luego de que en 2017 incursionara a través del inglés con la grabación de "Whole".

"El punto en común que hay con el disco anterior es que son canciones compuestas por mí y seguramente tenga un estilo marcado, pero siento que es muy diferente a nivel musical y a nivel personal lo que estoy haciendo. Además de la vulnerabilidad del idioma, en este disco me expongo más. Pensé que nunca iba a poder escribir en español. Es mucho más lindo y más difícil", aseguró la cantante.

En ese sentido, Nichi agregó: "Hay temas que hablan de una relación complicada, temas que hablan de mí y mis formas de ver las cosas, y temas que hablan del amor, todo atravesado por ese concepto de lo contradictorio, que es un eje fundamental en este disco".

"Cada canción va por el lugar que pide esa canción. No forzamos ningún tema para que encaje en un género, y a su vez sentimos que todo el disco tiene una identidad por más que sea variado. La identidad está en la diversidad del disco y eso me gusta", explicó en tanto sobre el sonido de este trabajo.

Luego de lanzar "Whole", Nichi presentó sus singles "Dejame lo que me hace bien" (2019) y "Complicidad" (2020), durante un período en el que realizó shows en vivo en reconocidos locales de música neoyorquinos como el Rockwood Music Hall, The Bitter End y el Sidewalk Cafe.

Desde entonces, la cantante también se presentó en espectáculos y puntos del circuito porteño como el Festival Ciudad Emergente en 2017, y dos años después en La Tangente y en el Festival Open Folk de Palermo. (Télam)