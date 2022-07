A 16 años del robo al banco Río de Acassuso, que se convirtió en el asalto más famoso de la Argentina, Netflix anunció el estreno de Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, un documental dirigido por Matías Gueilburt y producido por Sebastián Gamba, que cuenta con los testimonios y escenas recreadas de los protagonistas, desde los maleantes, pasando por los guardias, rehenes y policías. "El 13 de enero de 2006, un grupo de hombres entró en un banco de Buenos Aires, tomó 23 rehenes, robó millones de dólares y joyas de cajas fuertes y luego se evaporó. Tras el escape, la exesposa de uno de los ladrones delató a los autores, quienes fueron juzgados y terminaron condenados a penas de prisión. Finalmente se redujeron las condenas y hoy en día se encuentran en libertad

¿Cómo se salieron con la suya los protagonistas de este hecho? En este revelador documental, los responsables del acto cuentan todos los detalles de cómo se produjo el golpe perfecto", adelanta la sinopsis de la película, que estará disponible en la plataforma a partir del 10 de agosto. El equipo de trabajo, que también estuvo detrás de Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada y Los días de Ayotzinapa, entrevistó a Fernando Araujo, Luis Mario Vitette Sellanes, Rubén de la Torre, Sebastián García Bolster, Leandro Dall´acqua, Walter Serrano, Miguel Sileo, Gastón Garbus, Daniel Salcedo y Estela Maris Casal. "Utilizar armas no iba con mi estilo de lo que estaba tratando de encontrar: un robo artístico. Creamos el Plan Donatello, no por el artista, sino por las Tortugas Ninja. Estaban en los desagües, hacían artes marciales y eran verdes como el cannabis", declaró Fernando Araujo, el ladrón conocido como "el artista". Mientras que Rubén ´Beto´ de la Torre, "el hampón", manifestó: "Se convierte en un vicio el robo. Era como cubrir un vacío". Por su parte, en el avance que ya está disponible en las redes sociales, Sebastián García Bolster, conocido como "el ingeniero", plantea: "A mí me preguntan, ¿vos robaste? No, yo trabajé, lo tomé como un trabajo"

Por último, Miguel Sileo, "el negociador" que estuvo presente en el robo, asegura que lo que delató a la banda fue "el ego"

Habrá que ver qué nuevos detalles sobre famoso asalto, que ya tuvo una adaptación cinematográfica estrenada en 2020, presentará el documental. MBC/EFR NA