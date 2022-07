Netflix presentó un nuevo tráiler de Pinocho, la nueva película de Guillermo del Toro que llegará a la plataforma a fin de año. Pero no se trata de una versión para niños, como la que llegará a Disney + en septiembre, sino que se trata de una nueva adaptación del cuento clásico de Carlo Collodi ambientada en la Italia fascista de 1930. "Ninguna forma de arte ha influido más en mi vida y mi trabajo que la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión tan profunda conmigo como Pinocho", reveló el realizador en 2018, cuando anunció que el proyecto formaría parte del catálogo del gigante del streaming. La propuesta escrita por el cineasta mexicano junto a Patrick McHale, Gris Grimly y Matthew Robbins retoma la historia de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de Geppetto, un tallador de madera afligido, y de cómo se embarcará en distintas aventuras y travesuras con el objetivo de encontrar su lugar en el mundo. "Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez piensan que ya conocen... pero no es así, no exactamente", anuncia Pepe Grillo en el adelanto publicado meses atrás. Mientras que en las nuevas imágenes, el simpático grillo parlante presenta la historia de un hombre que, tras la pérdida de su hijo, crea un niño de madera que toma vida. Dirigida por Del Toro y Mark Gustafson, la película cuenta con las voces originales de grandes talentos, incluyendo a Ewan McGregor como Pepe Grillo, David Bradley como Geppetto y la presentación de Gregory Mann como Pinocho. El elenco también cuenta con la participación de Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz y Tilda Swinton. Por otra parte, próximamente Netflix sumará a su catálogo Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, una serie creada por el cineasta mexicano que promete ponerle los pelos de punto a los espectadores. "De lo macabro a mágico, de lo gótico a grotesco o clásicamente espeluznante, los ocho cuentos siniestros, incluidas dos obras originales de Del Toro, cobrarán vida gracias a un equipo de escritores y directores elegidos personalmente por el cineasta La forma del agua", adelanta la sinopsis oficial. Mientras que el lanzamiento del primer tráiler confirmó que la contará con las actuaciones de Andrew Lincoln , Crispin Glover, Essie Davis, Peter Welle, Eric André, Sofia Boutella, Ismael Cruz Córdova, Kate Micucci y Charlyne Yi, Rupert Grint, Luke Roberts, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson y Sebastian Roché. Y que también trabajarán los directores de Babadook, Splice: Experimento mortal, Mandy, The Empty Man: el mensajero del último día, La vigilia, Crepúsculo y Una chica regresa sola a casa de noche. El título de la serie antológica se lo da uno de los cuentos que escribió Del Toro, pero también contará con adaptaciones de otras historias de terror, una de ellas de H. P. Lovecraft. MBC/PT NA