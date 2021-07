La cantante y actriz australiana-británica Natalie Imbruglia apronta su regreso a bateas tras seis años sin disco nuevo con la canción "Build It Better" que hoy subió a plataformas digitales.

La intérprete del suceso planetario “Torn”, publicado en 1997, adelanta así el que será su sexto álbum de estudio “Firebird”, cuya salida está prevista para el próximo 24 de septiembre.

El nuevo álbum fue creado junto a Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran) y Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David), entre más, y grabado casi en su totalidad en aislamiento.

“Habiendo pasado por un largo período de lo que esencialmente fue un bloqueo de escritor, a veces era difícil considerar llegar a este lugar. Antes de la pandemia, comencé el proceso de este álbum en Londres y poco después me dirigí a Nashville. Con cada sesión y con cada nuevo colaborador, comencé a ganar confianza, a encontrar mi voz nuevamente y a crear el sonido y el estilo que me parecían auténticos”, señaló Imbruglia en una nota de prensa.

(Télam)