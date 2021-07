La cantante y actriz australiana-británica Natalie Imbruglia lanzó "Maybe It's Great", una canción que co-compuso junto a Albert Hammond Jr y Gus Oberg, guitarrista e ingeniero y productor de The Strokes, respectivamente, y que se estrena como un nuevo adelanto de su segundo álbum que marcará su regreso luego de seis años sin publicar música.

Imbruglia, quien había lanzado el mes pasado "Build It Better" para anunciar la salida de "Firebird", declaró que fue "un sueño hecho realidad" trabajar con Hammond Jr y dijo que "su guitarra enérgica fue la frutilla del pastel".

"Este single me da todas la vibraciones VHS de los 80s", declaró la cantante a través de un comunicado de prensa sobre "Maybe It's Great", grabado en Byron Bay's Rockinghorse Studios y producido por la cantante junto a My Riot.

“Firebird”, grabado durante la pandemia de coronavirus y que será lanzado el 24 de septiembre por BMG, contó con el aporte de otros productores y compositores como Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David), entre otros. (Télam)