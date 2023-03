La cantante y compositora Natalia Lafourcade anunció hoy su regreso a los escenarios porteños para el 10 de agosto en el Movistar Arena de Villa Crespo.

La artista mexicana llegará al país para presentar en sociedad las canciones de su último álbum "De todas las flores", que llegó a las plataformas y bateas en octubre del 2022.

“Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, contó la artista ante su estreno, y agregó: “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”.

Su última visita data del 2018 cuando presentó "Musas", donde le rinde tributo a grandes artistas de la música latinoamericana como Violeta Parra, Agustín Lara, María Grever, Margarita Lecuona, entre otros. (Télam)