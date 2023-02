(Por Javier Berro).- Referentes del reggaetón nacional por derecho propio y protagonistas de la escena desde antes de la explosión del género urbano, el productor musical Nahuel The Coach y el cantante El Osito Wito, volvieron a sellar una nueva alianza que conecta sonidos de la vieja escuela puertorriqueña con una jerga bien argentina, destinada a "destacar" en el mapa internacional.

Dando un paso al frente y sumándose a la ola de productores locales que se vienen abriendo paso desde sus plataformas de colaboraciones, Nahuel The Coach cerró su primer “Fichaje” de la temporada con la voz invitada de este joven y a la vez experimentado cantante que hizo sus primeras armas en el coro de una iglesia y que, más de una década después, coronó su gran actualidad en el Estadio de Vélez como telonero de su ídolo Daddy Yankee.

En diálogo con Télam, los artistas rememoraron aquellos comienzos en la primera década del segundo milenio y ofrecieron algunas pistas sobre el futuro inmediato: “Empecé más que nada con la cumbia. Tuve un grupito de barrio donde cantaba y desde ahí empecé a interesarme cada vez más por la música. En ese momento ir a grabar a un estudio salía una fortuna y nos cobraban por hora”, señaló Nahuel Quinteros, el productor oriundo de Temperley.

“Recién aparecían los programas para grabar y producir con una computadora. Era muy difícil. Me acuerdo que vendía rifas para poder comprar una hora de estudio para grabar rápido. Y así arrancamos hasta que después, como no tenía plata para pagar las grabaciones, empecé a grabarme yo con una computadora vieja y ahí empecé a aprender, todo de oído porque no había internet, tutoriales ni nada. Era error y empezar de vuelta”, añadió.

Para Juan Gabriel Salva (El Osito Wito), quien se encontró con el reggaetón puertorriqueño en su época dorada y de esplendor mundial a través de compilados piratas que se vendían en las ferias barriales bonaerenses, fue un viaje de ida el que lo sacó de la Iglesia para depositarlo en los escenarios: “Empecé en 2009. Era rechiquito y andaba para todos lados con unos cuadernitos donde tenía anotadas mis canciones. A todos se las mostraba cantándolas, hasta que conocí a unos amigos que me enseñaron un montón y me ayudaron a grabar mis primeros temas”.

“Hago música porque me gusta, pero antes era muy difícil, capaz que no te daban la oportunidad. La mayoría de la gente que venimos haciendo música desde hace un montón de años es porque nos gusta. Yo, personalmente, nunca pensé que iba a llegar a hacer cosas que estoy haciendo hoy en día. Me parecía un sueño grabar una canción o un video y me preguntaba si algún día iba a poder hacerlo. Hoy es muy lindo ver todo lo que está pasando con un montón de artistas que la vienen remando desde hace años”, añadió El Osito Wito.

Nahuel The Coach asume que hoy debe predicar con el ejemplo y compartir su experiencia a los recién llegados: “Hay gente que nos tiene como referentes y por ahí si fallamos en algo nos tienen ahí en la mira, aunque siempre estamos dispuestos para llevar las cosas a otro nivel”, explicó sobre las miradas en torno a sus producciones para artistas argentinos como Zaramay, Alejo Isaak, Ke Personajes, C.RO y otros foráneos como el colombiano Kevin Roldán y el puertorriqueño Ñejo.

“El Maquinón”, el primer larga duración de El Osito Wito estrenado el año pasado, donde Nahuel aportó en la producción de cuatro canciones, terminó por afianzar la relación personal y artística entre ambos: “Siempre me decían que si hacía reggaetón tenía que hacer algo con él”, señaló el cantante, mientras que su colega añadió: “Un amigo siempre me hablaba de él y la gente también me comentaba por las redes sociales. Apenas nos conocimos hubo química musical, fue como un amor a primera vista”.

Télam: ¿Qué pueden contar sobre el encuentro en el estudio para este “Fichaje #1”?

El Osito Wito: Nos juntamos la primera vez y en la primera media hora ya lo teníamos. Llegué al estudio, él se puso a hacer la pista y mientras la hacía yo iba haciendo la letra. Cuando la terminó yo ya casi tenía todo terminado.

T: ¿Cuál es la particularidad que tiene este reggaetón hecho en Argentina y que ustedes vienen cocinando hace tiempo?

Nahuel The Coach: Nosotros nos basamos mucho en el reggaetón de antes, en el dembow y todo eso, pero con la jerga de acá. El que escuche este primer “Fichaje” se va a dar cuenta que suena a reggaetón de Puerto Rico pero con la jerga argentina. Y esa es la particularidad que nos va a hacer destacar.

T. ¿Qué consejos suelen darle a los pibes que se acercan y que recién están empezando en la música?

NTC: Siempre les digo que si yo pude ellos también pueden, que siempre hay que soñar y que no le den bola a lo que dice la gente. Siempre va a estar el que te dice ‘no, dejá eso, dedicate a otra cosa y estudiá’. No les den bola a esos, porque si te gusta de verdad la música, dale para adelante porque si nosotros pudimos ustedes también pueden.

T: ¿Se enfrentaron con muchos "no" en este camino hasta llegar acá?

EOW: Con demasiados. Me acuerdo de un montón, aunque nosotros siempre intentamos hacerlo a nuestra forma y demostrarles que no somos iguales. Hay un montón de gente que me dio la espalda y con los que hoy trabajamos juntos. No tengo rencor.

T: ¿Cómo se llevan con la mirada clasista y prejuiciosa que cae sobre el género o sobre la música que se escucha en los barrios?

NTC: Yo creo que el músico no piensa en eso, el que hace música de verdad le gusta todo tipo de géneros y no creo que le falte el respeto a ningún género musical. En general, el que dice esas cosas es porque no sabe de música, y está bien porque cada uno tiene su opinión. Yo no me podría enojar por una opinión que no comparta con otro al que no le guste. Si no te gusta, cambiá de canal y listo, aunque es verdad que hay veces en que hay cien comentarios buenos y uno se fija siempre en el malo.

EOW: La mayoría de la gente que critica es gente que se toma el tiempo para escribir cosas malas porque no tienen nada que hacer de su vida. Es mejor que hagan algo. A veces duele que te critiquen o te tiren la mala, no te voy a decir que no.

T: ¿Hasta dónde llega la sorpresa ante el alcance que están teniendo sus canciones?

EOW: Es una locura, a veces no puedo ni creerlo. Hace un tiempo fui a cantar a España y había gente que cantaba y se sabía mis canciones. En otro continente; me parece increíble.

T: ¿Y cómo viviste esos Vélez con Daddy Yankee, uno de tus grandes ídolos? ¿Pudiste conocerlo e intercambiar algunas palabras con él?

EOW: Pasó todo re rápido y hasta el día de hoy no caigo. Apenas llegué le dije ‘¿amigo, te puedo dar un abrazo?’ ‘Dale, papi’, me respondió. Fue todo muy rápido y no me di ni cuenta, cuando quise entenderlo ya me estaba yendo. Ay, Dios, qué loco. Apenas lo vi pensé "acá esta la persona que hizo todos estos temas que yo escuchaba cuando yo era chiquito y que sigo escuchando hasta ahora".

T: ¿Qué se viene para los dos en este 2023?

NTC: Se vienen más “fichajes”, no sabría decirte cuándo porque lo sabe el equipo, pero ya hay varias grabadas. La del Osito es la más importante porque es la primera. La estrenamos con un video que hicimos en la cancha de básquet de Club Atlético Temperley, en mi barrio. Los próximos van a estar relacionados con otros deportes.

EOW: Se viene mucha música. Ya estoy terminando el disco, metido todos los días hasta las cinco o seis de la mañana en el estudio. Se viene “El Maquinón Vol.2” y otro disco que se va a llamar “Prepárense que llegamos nosotros”, un compilado donde voy a juntar a muchos artistas que están haciendo reggaetón desde hace mucho tiempo en Argentina. Siento que acá estamos todos para ayudarnos, apoyarnos entre todos y crecer.

