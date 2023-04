Tierra de Ríos es una producción realizada desde Radio Nacional, emisora pública dirigida por Alejandro Pont Lezica, y forma parte de la misión de Nacional Doc, un proyecto que busca documentar todas las culturas argentinas.

El objetivo es divulgar "temas de interés público que son invisibilizados por otros medios", describen en su web.

Este espacio lleva creados podcasts, documentos sonoros, efemérides y series homenajes, entre otras producciones.

Para Patzer no es nada casual que sean los medios públicos quienes llevan adelante una tarea de estas características. "Alrededor de tanta colonización cultural, de algoritmos y plataformas internacionales, debemos promover ideas como la de contarles los ríos a las argentinas y los argentinos", sostiene con orgullo el guionista y poeta.

MIRÁ TAMBIÉN En Portugal Chico Buarque recibió premio que Bolsonaro se negó a entregarle

Para él, el objetivo es incluso más amplio que la elaboración de un producto creativo, artístico y periodístico. "Consideramos que desde Nacional Doc teníamos que llevar adelante esta iniciativa que tal vez nos va a llevar años. Pero es un servicio que tenemos que dar a la comunidad: las cosas que no se conocen no se pueden defender, las cosas que se ignoran no se pueden amar. Creemos que en un momento donde el agua y la ecología es tan necesaria, la mejor manera de enseñarle a nuestros hijas e hijos es defenderlo nosotros mismos para que el país tenga una identidad ecológica".

Y, a modo de conclusión, agrega el sentido de los distintos proyectos. "La idea de todo esto es hacer una enciclopedia sonora de la Argentina donde podamos encontrar nuestros propios tesoros naturales", subraya. (Télam)