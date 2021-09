- Kacey Musgraves lanza disco con una versión de "Gracias a la vida" -

La multipremiada Kacey Musgraves acaba de lanzar su nuevo simple disco "star-crosse", que incluye una versión de "Gracias a la vida", icónica canción de Violeta Parra e popularizado por Mercedes Sosa

"star-crossed" es el primer álbum de material nuevo de Musgraves desde que lanzó su innovador y aclamado álbum "Golden Hour" en 2018.

SEl disco se trata de una colección de 15 canciones, estructurada como una tragedia moderna en tres actos, que cuenta un viaje extremadamente personal de dolor y curación y muestra el crecimiento continuo de Musgraves como cantautora.

A su vez, también publicó, a través de Paramount+, la película "star-crossed: the film" protagonizada por la artista y dirigida por Bardia Zeinali, y a modo de musical presenta a la vocalista como una novia, vestida de blanco, y las viscitudes de su vida con el disco como banda sonora.

- The Driver Era publica nuevo simple, como adelante de su inminente disco -

El dúo estadounidense The Driver Era publicó hoy "Leave Me Feeling Confident", nuevo simple que adelanta el lanzamiento de su segundo disco, "Girlfiriend", el cual presentará en Argentina el 18 de mayo de 2022.

Esta nueva canción le sucede al single “#1 Fan” y "Heaven Angel", que serán parte del anunciado álbum que verá la luz el 15 de octubre. Estos tres nuevos temas suceden a un 2020 en el cual la banda compartió "Fade", "Places", "Take Me Away" y el doble lanzamiento "OMG Plz Don't Come Around" y "Flashdrive", en un camino vertiginoso y sin respiro, lleno de canciones.

"La canción '#1 Fan' tiene dos significados: cuando comenzamos a escribirla mi novia (Jaz Sinclair) también estaba lanzando música, y me encantó que no seamos una de esas parejas que siente que es una competencia cuando hay dos creativos involucrados. También se trata de ser tu propio fan #1, lo que Rocky y yo somos absolutamente", dijo en un comunicado el compositor Ross Lynch sobre el primer hit de la banda en 2021.

- The End celebra sus 30 años de tributo a Pink Floyd en el Gran Rex -

El grupo argentino tributo a Pink Floyd The End celebrará sus 30 años de trayectoria el 30 de octubre en el Teatro Gran Rex.

Nacida a principio de los '90 con el objetivo de plasmar en vivo toda la escena del llamado rock sinfónico, The End decantó hacia las composiciones del mítico combo liderado por Roger Waters y David Gilmour, y logró un grado tan alto de similitud sonora que actualmente es considerada la mejor banda tributo a Pink Floyd del mundo.

En su largo recorrido, el grupo tuvo el privilegio de contar con invitados de lujo ligados a la historia de la banda británica, como el bajista Guy Pratt, el multinstrumentista Jon Carin y las coristas Durga y Lorelei McBroom. (Télam)