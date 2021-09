En medio de la reactivación de la actividad teatral en todo el país, José María Muscari celebró el estreno de "PerdidaMente" que logró reunir "cinco actrices número uno que vuelven a los escenarios con hambre".

"Lo genial de PerdidaMente es que encuentra a cinco mujeres muy líderes, muy exitosas cada una en lo suyo, que a lo largo de la pandemia no trabajaron de actrices, entonces vuelven con hambre", dijo Muscari y Julieta Ortega agregó entre risas: "¡Con hambre literal!".

Durante la entrevista, Muscari, Ortega, Patricia Sosa y Karina K coinciden que la cuarentena y la pandemia pusieron al descubierto la situación de muchos artistas: "A veces hay una romantización de esa profesión y la pandemia puso en caja algunas cosas", apuntó Muscari.

Ortega, que desde 2016 creó Jota & Co, una marca de pijamas con su socia Fernanda Cohen, contó que gracias a eso pagó sus cuentas "el último año y medio".

"Yo no hacía otra cosa más que pensar de qué están viviendo los otros actores y actrices si no tenían un plan B. No es chiste. Por eso ahora, cuando salgo del ensayo en Avenida Corrientes a las 7 de la tarde, veo el movimiento, las boleterías con gente comprando entradas para espectáculos, que tal vez yo no iría a ver, y digo "qué suerte". Te empezás a alegrar porque la cosa se empieza a reactivar para todos".

"Y siento también entusiasmo de parte del público de volver a ver a la gente hacer cosas", celebró Muscari. (Télam)