El actor y comediante Xavier López, conocido por su icónico personaje "Chabelo", que hizo reír a varias generaciones de mexicanos con el programa infantil más longevo del mundo, falleció el sábado a los 88 años por complicaciones de salud, informó su familia. Nacido de padres mexicanos en Chicago, Estados Unidos, los mexicanos recordarán a su entrañable "Chabelo", ataviado con pantalones cortos, tirantes y zapatos deportivos, interpretando a un niño que saludaba con voz aguda: "¿Qué pasó mi cuate?" Su nombre artístico lo adoptó tras contar un chiste sacado de un libro en el que se relataba la historia de un niño llamado Chabelo. Lo interpretó por primera vez en 1954 en un programa de televisión y, desde entonces, no lo abandonó. López fue conductor de "En familia con Chabelo", un programa semanal de concursos dirigido a los niños que se transmitió los domingos por la mañana desde noviembre de 1967 hasta diciembre de 2015, en el canal estelar de la cadena Televisa. Lo más esperado del programa era la "catafixia"; el momento en que tres concursantes cambiaban sus regalos –juguetes, bicicletas o muebles- por una sorpresa ocultaba tras unas cortinas. Al abrirlas, a veces el obsequio era mejor, pero otras tantas, aparecía una decepcionante chatarra. Durante los 48 años al aire, el programa fue interrumpido en muy pocas ocasiones: para transmitir las inauguraciones de algunos Mundiales de fútbol o la visita del Papa Benedicto XVI. El sábado, a través de su cuenta de Twitter, su familia informó de su fallecimiento. "Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia", escribió. Diversas personalidades del país lamentaron la pérdida. "Abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Xavier López Chabelo . Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años", escribió el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. En 2012, "Chabelo" entró al libro de los récord Guinness por partida doble: por los 44 años ininterrumpidos de su programa infantil y por los 57 años de interpretar al "amigo de todos los niños". Cuando finalmente salió del aire, a fines de 2015, sus fans no aceptaron el final del programa y, sin éxito, recogieron unas 8,000 firmas para que siguiera emitiéndose. "No te vayas Chabelo. Es injusta la forma en que Televisa lo saca del aire, no se respeta a la audiencia", escribió entonces un seguidor en Change.org. "Todos somos Chabelo", agregó. Y el actor mexicano respondió en sus redes sociales: "Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final". Y agregó: "¡Mi primer domingo libre en muchísimo tiempo! Disfruten, ¡los extraño!". Su pasatiempo favorito era pasear los fines de semana en su pequeña colección de motos, que empezó con una Vespa. "La moto ha ejercido en mí una liberación, una tranquilidad, me siento tan bien, tan libre. Eso es lo que me produce subirme arriba de una", confesó en una entrevista televisiva de hace dos años. López recibió varios premios locales e internacionales por su larga trayectoria artística, que incluyó programas televisivos, un puñado de telenovelas y una treintena de películas, entre ellas, El Extra, donde actuó con el aclamado Mario Moreno "Cantinflas". Pero confesó que su mejor personaje siempre fue Chabelo. "Yo empecé a amar a Chabelo cuando me di cuenta que el personaje le gustaba a los niños", mencionó el actor en una entrevista a finales del 2001. "La niñez es la mejor época en la vida de un ser humano, es fascinante para el niño y para el entorno que le rodea. Donde hay un niño hay un ser bello, honesto y maravilloso", agregó. López se casó dos veces y tuvo tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel. Durante los últimos años de su vida se había mantenido alejado de las cámaras, y su única comunicación era por medio de sus redes sociales, donde compartía noticias e imágenes de su trayectoria. (Por Miguel Ángel Gutiérrez. Reporte adicional de Lizbeth Díaz; Editado por Diego Oré) Reuters-NA NA