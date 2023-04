El actor británico Murray Melvin, quien trabajó en numerosas películas como "El fantasma de la ópera", "Un sabor miel" y "Barry Lyndon" murió este fin de semana en un hospital de Londres a los 90 años.

La muerte del intérprete, quien apareció a lo largo de su carrera, en numerosas películas, programas de televisión y en espectáculos de Broadway, fue confirmada a The Hollywood Reporter por su representante Thomas Bowington.

Melvin terminó de rodar en noviembre del año pasado su última película "The Undertaker" y aguardaba el comienzo de las grabacioens "The Ghost of Harold Wilson, previstas para mayo.

Nacido el 10 de agosto de 1932 en Londres, Inglaterra, Melvin hizo su debut como actor en 1957 con la Theatre Workshop Company de Joan Littlewood en una producción de Macbeth en el Theatre Royal Stratford.

Por su actuación en "Un sabor miel", en 1962 se impuso en el Festival Internacional de Cannes como "Mejor Actor", mientras que su compañera Rita Tushingham se llevó el galardón de "Actriz revelación" por aquella película dirigida por Tony Richardson.

“Era uno de mis amigos más cercanos y muchos de los que tuvimos el privilegio de conocerlo lo extrañaremos”, escribió en Twitter el director y productor Kerry Kyriacos Michael. (Télam)