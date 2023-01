Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina Addams en la primera versión televisiva de "Los Locos Addams" murió a los 64 años.

La noticia fue confirmada este lunes por su hija, Vanessa Foumberg, para la revista The Hollywood Reporter.

MIRÁ TAMBIÉN Jackson Wang llegará en mayo a Buenos Aires para una única función en el Movistar Arena

La actriz falleció en la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California. El motivo de la muerte fue un derrame cerebral causado por el tabaquismo y la presión arterial alta.

"Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano", reveló el medio estadounidense.

Por otra parte, Laurie Jacobson, una amiga de la familia dio declaraciones sobre los últimos días de la actriz. "Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta", explicó. Además, reveló la difícil decisión que debieron tomar las hijas de Lisa en las últimas horas de su madre. "Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y falleció anoche", señaló.

"Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... Fuiste muy divertida", terminó el texto su amiga.

Lisa Loring, nacida bajo el nombre de Lisa Ann DeCinces, es reconocida en Hollywood por interpretar a la primera Merlina Addams que apareció en televisión, en la década de los ’60.

También la interpretó en la película de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family.

La actriz comenzó a trabajar en la serie cuando tenía apenas 5 años y reveló en entrevistas que "aprendió a memorizar antes que a leer" para poder hacer las escenas.

Loring se refirió a la serie como una gran experiencia. "Era como una familia real: no podrían haber elegido un mejor elenco y equipo. Carolyn Jones y John Astin fueron como padres para mí. Eran geniales", expresó en una entrevista.

Además participó de otras producciones como As the World Turns, The Girl from U.N.C.L.E., The Phyllis Diller Show, Barnaby Jones y Fantasy Island.

Más allá del éxito en la carrera que inició de muy joven, la actriz sufrió muchos golpes a lo largo de su vida.

Loring se casó a los 15 años con su novio de la adolescencia y se convirtió en madre un año después de ello. Poco tiempo después, su madre falleció a los 34 años ya que padecía alcoholismo crónico.

En 1984 se convirtió en madre nuevamente con su segundo esposo Doug Stevenson, sin embargo, esa relación terminó en divorcio.

Loring se volvió a casar en en los ’90 con la estrella porno Paul Siederman y a partir de allí su carrera como actriz comenzó a desvanecerse volviéndose adicta a la heroína y debió pasar varios años en rehabilitación.

AO/SPC NA