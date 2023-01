La actriz estadounidense Annie Wersching, conocida por su papel en la serie "24" y por ser la voz de uno de los personajes del videojuego "The Last of Us", murió hoy a los 45 años tras batallar durante dos años contra un cáncer.

La noticia fue confirmada en GoFundMe, una plataforma en la que sus familiares habían lanzado una campaña para recaudar fondos, informó el portal de Variety.

"Me convertí en fan de '24' y tuve la suerte de poder tener a Annie como mamá de dos de los vampiros más populares de la ciudad... Descansa en paz Annie, alma maravillosa", escribió Julie Plec, showrunner de "The Vampire Diaries".

Wersching hizo una larga carrera en televisión, encarnando a diversos personajes en series como "Supernatural", "General Hospital", "Timeless", "Runaways", "The Rookie", entre otros.

Después de que le diagnosticaran cáncer en 2020, Wersching continuó actuando durante los siguientes dos años. (Télam)