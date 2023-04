José Luis "Pepe" Gozalo, exrepresentante del cantante cuartetero "El Potro" Rodrigo Bueno, murió este fin de semana en España, país en el que residía desde hace tiempo.

La noticia fue confirmada en las redes sociales por su hija Analía Gozalo, quien despidió a su padre con un sentido mensaje: "Papi: ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico?"

"Honro tu vida papá. Espero que descanses en paz. Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto papi, Pepe", completó desde su cuenta de Instagram.

En su última aparición mediática, en julio del año pasado, Gozalo recordó aquel accidente fatal que terminó el 24 de junio del 2000 con la vida del cantante cordobés y la de Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo. "Si hubiera tenido el cinturón de seguridad puesto, no pasaba nada", sentenció hace un año sobre su amigo y cliente, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

"Justo esa fue la noche en la que empezamos con un show por día. Cuando llegué al lugar del accidente, gente que pasaba por ahí le había robado el dinero que llevaba encima", relató Gozalo, también exmánager del difunto Walter Olmos, en una entrevista con Radio10.

Y agregó: "Rodrigo tenía un carisma y un ángel que no tenía nadie. Su carrera despegó con el lanzamiento de 'Fue lo mejor del amor'. Muchas veces lloro porque lo extraño y lo necesito. Pero está siempre al lado mío, está en mi corazón", detalló sobre su relación con el músico. (Télam)