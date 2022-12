El destacado cantante y compositor de tango José Ángel Trelles falleció a los 79 años y la noticia enlutó al mundo artístico. El destacado personaje del tango tuvo una importante carrera desde la década del 70, que le valió el reconocimiento popular

Nacido el 28 de agosto de 1943, en el barrio de Liniers, "Pepe" Trelles estudió canto desde adolescente y su fama le llegó a temprana edad, a sus veinte, cuando se hizo conocido por participar del programa televisivo Siete y medio. Rápidamente, fue convocado para sumarse a otro ciclo, Canciorena, donde ganó y pudo grabar su primer disco. A partir de allí su popularidad fue creciendo, al punto de ser invitado por Astor Piazzolla para integrar su Octeto Electrónico, con quien recorrió teatros de la Argentina y también algunos del exterior como Brasil y Estados Unidos. Además, tuvo la oportunidad de cantar junto a estrellas como Estela Raval, Víctor Heredia, Alberto Cortez, Raúl Lavié, Rubén Juárez y más. Gracias al canto pudo recorrer el mundo y fue autor de muchas canciones que posteriormente cantantes populares interpretaron, como Sandro. Pero no fue el único arte que incursionó, sino que también se dedicó a la actuación. En 1979 llegó su protagónico en El diluvio que viene, la comedia musical que se estrenó en el teatro El Nacional. Otros títulos del mismo género que contaron con su actuación fueron María de Buenos Aires, Juana Azurduy, El Principito, ¿Qué has hecho de mí?, Lo que me costó el amor de Laura, entre otras. También pasó por el cine, de la mano de Piazzolla, cuando interpretó Volver a Buenos Aires para la película Volver, de David Lipszyc. También cantó junto al Sexteto Mayor y con la Orquesta Estable del Teatro Colón. Además, se dedicó a la escritura cuando en 2018 publicó su primer libro de cuentos, El Bar de Los Milagros. Fue considerado uno de los principales embajadores del tango argentino en el mundo, con dos docenas de discos grabados y varias participaciones como invitado en trabajos de otros artistas. Su trabajo fue de tal importancia para la Argentina que en 2013 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia de su muerte se da un 10 de diciembre, a 39 años del regreso de la democracia en la Argentina, época en la que Trelles fue bastante importante ya que creó Las cosas por su nombre, canción que le dio la bienvenida a la democracia. MC/PT NA