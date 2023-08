Hernán Terranova, ex participante en 2017 del reality "Cuestión de peso" falleció hoy a los 47 años. Este ciclo televisivo era conocido porque un grupo de personas se sometía a un tratamiento para intentar mejorar su estilo de vida, modificando hábitos alimenticios e incorporando actividad física, además de perder kilos. A su vez, los participantes competían según su desempeño para poder continuar en el programa

Si bien varios de ellos se beneficiaron y lograron incorporar hábitos saludables, otros no pudieron hacerle frente a la obesidad. La muerte de Terranova fue informada por Susana Lorna, conocida como "la fan de Susana Giménez", quien estuvo en el reality concursando en el mismo año que él

"Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico", le reveló un familiar. "Ya no le funcionaban los riñones y fue un poco de todo, peso, depresión. La peleó hasta hoy", agregaron los familiares de Terranova. Su ex compañera le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram para despedirlo, junto a una foto con otros participantes del programa: "Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso, Hernán. El peso de las enfermedades, ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas". NH/GAM NA