El músico estadounidense Peter Nero, pianista ganador del Grammy y exdirector de la orquesta Philly Pops durante tres décadas, murió a los 89 años.

La noticia sobre su muerte, confirmada en las últimas por su familia a través del The Philadelphia Inquirer se produjo el último jueves en un centro médico de Florida.

Al frente de la orquesta con base en Filadelfia (Estados Unidos) hasta el 2013, adaptó para el jazz y la música clásica diversas canciones del universo del rock y el pop: desde Cole Porter hasta The Beatles y Bob Dylan.

A lo largo de su carrera como intérprete y director, también se sumergió en repertorio de clásicos de Hollywood y en el catálogo soul del Motown y hasta escribió su propia música para películas como en "Sunday in New York" protagonizada por Jane Fonda en 1963.

“Me resulta imposible utilizar mucho del nuevo material que está saliendo. Hay material de rock en mi repertorio... pero muchos grupos de rock están vendiendo un sonido, no música. Desarmas la melodía y no hay nada con lo que trabajar”, declaró en 1975 al diario The Washington Post.

En 1961 ganó su primer Grammy como "Mejor Artista Nuevo" y en 1962 se llevó una segunda estatuilla por la "Mejor Interpretación de una Orquesta o Instrumentista" por su disco "The Colorful Peter Nero". (Télam)