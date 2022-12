El rapero Nicolás Exequiel de Lorenzo, conocido por su nombre artístico Muerejoven, charló con Télam sobre "Términos y Condiciones", un disco que carga tintas sobre la letra chica de la industria musical y que, a la vez, honra el camino construido por Bohemian Groove Corp., el sello discográfico y productora que fundó junto a sus amigos de la RipGang para "ganar en libertad sin tener que depender de nada más".

"Muchas veces me ofrecieron contratos que, gracias a Dios, no llegué a aceptar. Finalmente, pudimos crear nuestro propio segmento de términos y condiciones, porque la mayoría de los sellos ofrecían contratos muy coloquiales. Quisimos cambiar un poco eso para no tener que aceptar algo de lo que nos arrepintiéramos toda la vida", señaló.

Entre sus múltiples lecturas, "Términos y Condiciones" también establece reglas claras en el intercambio con su público: "Quería que, por lo menos, si van a compartir conmigo lo que a mí me gusta que es hacer música y compartirla, que también estén dispuestos a aceptarla, más allá del cambio de sonido que hay en esta nueva búsqueda de mi carrera".

"Es lo que siempre quise hacer. Y ahora que estoy en una posición muy cómoda a nivel sonido, también quería un poco de compromiso del otro lado. 'Firmamos porque bancamos esto y porque vamos a seguir bancando esto'. Y, así, vamos todos juntos para ahí", añadió.

Este primer larga duración para Muerejoven encuentra su punto de partida en los sonidos del rap de la Costa Oeste de los Estados Unidos, en especial de California, aunque masticado por la mirada de un rapero que se asume bien porteño "No es que todas mis inspiraciones vinieron directamente de ahí, pero sí gran parte como Snoop Dogg y otro montón de artistas de Los Ángeles".

"También escucho mucho rap de Nueva York como 6ix9ine, un chabón súper polémico que también tiene un disco muy de LA, que es 'Tattle Tales' que curtí muchísimo. Fue con ese ese disco entendí que si había chabones de otras partes que estaban haciendo ese sonido yo también podía adaptarlo a mi estética, a vivir en Buenos Aires, y al dialecto que usamos acá", contó.

Desde el escenario de Niceto Club, el protagonista pudo corroborar el sábado pasado cómo las nuevas canciones pueden convivir con algunos de sus viejos caballitos de batalla, algunas arraigadas en los sonidos oscuros del trap como "A$AP" y "Gratis", y otras más enérgicas y alineadas con el synth-pop como "G.O.D".

"Quería ver cómo las asimilaba la gente, ver la energía que les quedaba después de eso. Porque es la gente en el vivo la que le termina de dar el último toque cuando saltan, se cagan a piñas, lloran, bailan o perrean. Me daba miedo por el público que se había quedado con la imagen de la Buenos Aires Trap a donde nosotros habíamos ido a gritar y saltar, todo más punk. Este disco muestra una faceta más relajada. Es para disfrutar tomando algo o para escuchar tranqui en el auto", explicó.

El encuentro musical contó, además de las bendiciones del público, con el aporte de las voces invitadas de Dillom, Saramalacara y Kaktov, y el sostén emocional de gran parte de sus amigos que siguieron desde un sillón montado sobre el escenario su primera presentación en solitario antes de otras fechas destacadas que vendrán el próximo año de la mano del Cosquín Rock y el Lollapalooza Argentina.

Télam: ¿Cómo es hoy llevar adelante una estructura autogestiva como Bohemian Groove que creció como creció en este tiempo a la par del éxito de sus artistas?

Muerejoven: Yo con Bohemian siento que ya pude cumplir mi sueño. El nombre lo pensamos hace cinco o seis años entre dos amigos (antes de su fundación oficial del 2020) en un cuartito de dos por dos, cagados de calor y grabando. El otro día estaba en una inmobiliaria y un tipo grande vio la carcasa de mi teléfono que decía Bohemian Groove y me dijo que nos seguía. Es increíble que se haya transformado en todo esto y que una banda de gente lo conozca. Ese tipo conocía mi sello, aunque capaz ni siquiera me conocía a mí. Además de haber dejado un activo ahí, es algo que estamos haciendo en familia y que, además, resulta una banda. Hoy en día no estoy tan metido porque quise enfocarme mucho más en mi carrera, pero cuando estábamos sacando los primeros temas sí me involucre mucho más, pero eso me consumió bastante energía. Sigo siendo parte del colectivo, pero del día a día se encargan los que se tienen que encargar.

T: ¿Pensá que, como dijo alguna vez Dillom sobre la RipGang, que supieron consolidarse como "la contracultura de la contracultura"?

M: Sí, y es así hasta ahora. Siempre van apareciendo nuevos artistas, obviamente, y siempre va a haber uno más nuevo, pero siento que dese que aparecimos nosotros que éramos "los primeros nuevos" hasta ahora no he visto a nadie que haga lo que nosotros hicimos. Sin agrandarme, pero es lo que veo, realmente. Después vino esta ola de RKT pero para mí es algo aparte, porque no tiene nada que ver con el trap que curtíamos y escuchábamos nosotros. En la RipGang pasa que no tenemos nada en común entre nosotros y al mismo tiempo sí. Creo que eso hizo que hubiera tanta diversidad y que pudiéramos agarrar público de todos lados. Que alguien que escucha a Odd Mami después termine escuchándome a mí, aunque seamos todos polos completamente distintos pero que al mismo tiempo desembocan en algo que es la RipGang. Siento que lo que más nos interpela entre nosotros es primero a nivel humano. Después musicalmente capaz que sí podemos tener diferencias, querer hacer cosas completamente distintas, pero más allá de eso primero somos amigos y eso no va a cambiar. Capaz que con Dillom, Saramalacara o Ill Quentin sí compartamos un poco más el sonido, pero también está Broke Carrey que está a full con el reggaetón. Me encanta que se vayan cerrando los cupos; es increíble cómo se alimenta todo ahí. (Télam)