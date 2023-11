El rapero Nicolás Exequiel de Lorenzo, conocido por su nombre artístico Muerejoven, volverá el sábado 11 de noviembre a presentarse en el porteño Niceto Club para repasar en directo "Términos & Condiciones", su primer disco de estudio.

El artista de la RipGang tocará también algunos clásicos de su repertorio como "Fredo" y "Tantas Vueltas", además de algunos de sus últimos lanzamientos como "Ah" junto K4 y "Dúo Dinámico 1" con Mecha.

Tras presentarse en Montevideo, Rosario y Córdoba, Muerejoven culmina el año en en el mismo lugar donde comenzó a compartir de un repertorio que carga tintas sobre la letra chica de la industria musical y que, a la vez, honra el camino construido por Bohemian Groove Corp, el sello y productora que fundó junto a Dillom, para "ganar en libertad sin tener que depender de nada más".

"Muchas veces me ofrecieron contratos que, gracias a Dios, no llegué a aceptar. Finalmente, pudimos crear nuestro propio segmento de términos y condiciones, porque la mayoría de los sellos ofrecían contratos muy coloquiales. Quisimos cambiar un poco eso para no tener que aceptar algo de lo que nos arrepintiéramos toda la vida", señaló el rapero, en diálogo con Télam, por el estreno de su álbum.

Entre sus múltiples lecturas, "Términos y Condiciones" también establece reglas claras en el intercambio con su público: "Quería que, por lo menos, si van a compartir conmigo lo que a mí me gusta que es hacer música y compartirla, que también estén dispuestos a aceptarla, más allá del cambio de sonido que hay en esta nueva búsqueda de mi carrera".

"Es lo que siempre quise hacer. Y ahora que estoy en una posición muy cómoda a nivel sonido, también quería un poco de compromiso del otro lado. 'Firmamos porque bancamos esto y porque vamos a seguir bancando esto'. Y, así, vamos todos juntos para ahí", comentó. (Télam)