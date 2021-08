Don Everly, quien junto a su fallecido hermano Phil conformó el legendario dúo The Everly Brothers, murió hoy a los 84 años, confirmaron sus familiares a través de un comunicado que replica el diario Los Angeles Times.

"Don vivió por lo que sentía en su corazón con su alma gemela y esposa, Adela, y compartiendo la música que lo convirtió en un Everly Brother", dice el escueto texto que no brinda precisiones sobre los motivos de su deceso.

Famoso por sus trabajadas armonías vocales, The Everly Brothers se estableció como el primer gran dúo del rock a partir de éxitos como "Bye Bye Love" y "Wake Up Little Susie", entre otras.

Su labor sirvió de inspiración para diversos músicos, entre los que destacan The Beatles y el dúo Simon & Garfunkel, por citar apenas algunos.

En ese combo, Don destacó por su voz de barítono que dotaba de dramatismo a las interpretaciones de canciones que, por lo general, hablaban de rupturas amorosas adolescentes.

Las amistades con Bob Dylan y Jimi Hendrix, sus experimentos con el LSD y su estilo de vida salvaje alejaron a Don durante muchos años de su famoso hermano Phil, hasta que en 1983 se reencontraron por iniciativa de Paul McCartney, Jeff Lyne y Nick Lowe, para la grabación de "On the Wings of a Nightingale".

Por su parte, Phil había muerto en 2014 a los 74 años. (Télam)