David Crosby, uno de los cantantes de rock más influyentes de las décadas de 1960 y 1970 con los Byrds y los Crosby, Stills & Nash & Young (CSNY), murió a los 81 años, según informó hoy la revista Variety al citar una declaración de su esposa. "Con gran tristeza, después de una larga enfermedad, nuestro amado David (Croz) Crosby ha fallecido", expresó la esposa del músico, Jan Dance, citada por la revista en un comunicado, que a la vez difundió la agencia de noticias británica Reuters. Crosby fue miembro fundador de dos veneradas bandas de rock: Byrds, influenciado por el country y el folk, para quien coescribió el éxito "Eight Miles High", y CSNY, que definió el lado suave de la música de la generación de Woodstock. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll como miembro de ambos grupos. Musicalmente, Crosby se destacó por sus intrincadas armonías vocales, afinaciones abiertas poco ortodoxas en la guitarra y una composición incisiva. Su trabajo con los Byrds y CSN/CSNY mezcló rock y folk de nuevas maneras y su música se convirtió en parte de la banda sonora de la era hippie. Personalmente, Crosby fue la encarnación del credo "sexo, drogas y rock 'n' roll", y un artículo de la revista Rolling Stone de 2014 lo etiquetó como "el sobreviviente más improbable del rock". Además de las adicciones a las drogas que finalmente lo llevaron a un trasplante para reemplazar un hígado desgastado por décadas de exceso, su vida tumultuosa incluyó un grave accidente de motocicleta, la muerte de una novia y batallas contra la hepatitis C y la diabetes. "Me preocupa que el tiempo que tengo aquí sea tan corto, y estoy enojado conmigo mismo, profundamente, por los 10 años, al menos, de tiempo que desperdicié siendo aplastado", dijo Crosby a Los Ángeles Times en julio de 2019. "Me avergüenzo de eso". "He caído tan bajo como puede llegar un ser humano", confesó Crosby al Times. El músico también terminó por alienar a muchos de sus famosos excompañeros de banda por los que a menudo expresó remordimiento en los últimos años. Sus hábitos de drogas y su personalidad a menudo abrasiva contribuyeron a la desaparición de CSNY y sus miembros finalmente dejaron de hablarse. En el documental de 2019 "David Crosby: Remember My Name", dejó en claro que esperaba que pudieran volver a trabajar juntos, pero admitió que a los demás "realmente les disgusto mucho". Crosby tuvo seis hijos: dos como donante de esperma de la pareja de la rockera Melissa Etheridge y otro que fue puesto en adopción al nacer y no conoció a Crosby hasta que cumplió los 30 años. Ese hijo, James Raymond, eventualmente se convertiría en su colaborador musical. Reuters/NA NA