El comediante Paul Reubens, conocido por interpretar al personaje infantil Pee-wee Herman, murió a los 70 años luego de una larga y silenciosa lucha contra un cáncer.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales del actor, acompañada de un texto escrito por el propio intérprete antes de morir en el que pedía disculpas por haber ocultado su enfermedad.

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, reza el escrito.

Otro texto en su cuenta de Instagram informa: "Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento prolífico, vivirá por siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter extraordinario y generosidad de espíritu".

Reubens había comenzado su carrera en 1970 pero alcanzó la popularidad en 1980 cuando lanzó una producción teatral basada en el personaje que mantendría durante gran parte de su trayectoria.

Figura pop de culto en su país, Pee-wee Herman contó con un programa de televisión propio y fue protagonista de algunas películas, entre ellas, "La gran aventura de Pee-wee", de 1985, dirigida por Tim Burton. El filme tuvo algunas secuelas más aunque ya con otros directores.

En aquellos años, el actor solía incluso acudir a entrevistas o participar de entregas de premios mimetizado como su personaje.

Sin embargo, su figura se vio empañada cuando en 1991 fue arrestado por exposición indecente en una sala de cine para adultos en Sarasota, Florida, momento a partir del cual se alejó momentáneamente de su característico personaje.

En los años siguientes, Reubens participó de filmes como "Matilda", "Blow: profesión de riesgo" y "Batman vuelve", otra vez bajo el mando de Tim Burton, entre otras.

En 2002 volvieron a aparecer los problemas con la ley cuando fue acusado por posesión de un material de pornografía de menores de edad, pero dos años más tarde se retiraron los cargos en su contra.

“Una cosa que quiero dejar muy, muy clara, no quiero que nadie piense ni por un segundo que me excitan las imágenes de niños. No soy yo. Puedes decir muchas cosas sobre mí. El público puede pensar que soy raro. Pueden pensar que estoy loco o cualquier cosa que cualquiera quiera pensar sobre mí. Eso está bien. Mientras una de las cosas que no estás pensando en mí es que soy un pedófilo. Porque eso no es cierto”, se defendió en una entrevista televisiva de 2005.

Además de seguir participando en filmes y series televisivas, Reubens retomó en algunas ocasiones a su famoso personaje, como en 2016, cuando en lo que sería su último papel para la pantalla grande escribió y protagonizó para Netflix "Pee-wee´s Big Holiday", secuela de su saga de los `80.

Según informa el sitio especializado Variety, al momento de su muerte, el actor trabajaba en otras nuevas películas del inefable Pee-wee.

(Télam)