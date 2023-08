El músico uruguayo Krikor "Coco" Boudakian, líder fundador de Danger Four, la pionera banda tributo a Los Beatles, murió a los 66 años por causas que no fueron reveladas.

Así se informó desde la página oficial del grupo que en la primera mitad de los años `80 se estableció como el primero en recrear con fidelidad la música del famoso cuarteto de Liverpool, en el que Coco asumía el rol de George Harrison como primera guitarra.

"Con profundo pesar y un corazón lleno de recuerdos invaluables, compartimos la triste noticia del fallecimiento de un verdadero ícono musical, Coco Boudakian. Líder incansable y fundador de Danger Four, la mente maestra detrás del mundialmente premiado y aclamado "Homenaje a los Beatles", Coco deja un legado imborrable en el mundo de la música", dice el texto compartido en redes sociales.

El escrito define que el músico "no solo fue un líder excepcional, sino también un artista apasionado que supo capturar la esencia misma de la música de los Beatles y llevarla a audiencias de todo el mundo. Con su creatividad y dedicación, él y su banda, Danger Four, dieron vida a un "Homenaje a los Beatles" que no solo emulaba su música, sino que también transmitía la energía y la magia que los Beatles trajeron al mundo en su época".

Y añade: "Su impacto va más allá de las palabras. Coco Boudakian se ganó el título de "El Padre de las Bandas Tributo" debido a su contribución excepcional a la música y al arte de rendir homenaje a los grandes íconos. Su visión y pasión dieron origen a Danger Four, una creación que perdurará por siempre, llevando consigo el espíritu y el legado de su creador".

Danger Four irrumpió en la escena en 1983 cuando no existían aún las bandas tributos y sorprendió por recrear la música de Los Beatles, no sólo respetando cada arreglo original, sino también al emplear los mismos instrumentos, equipos de sonido e indumentaria que el famoso grupo.

Allí se lo podía ver a Coco con una boina de cuero e imitando un icónico movimiento de pies que solía hacer George Harrison en sus primeros años, a modo de baile.

En nuestro país, Danger Four ganó una legión de seguidores a partir de sus apariciones en el programa ómnibus "Badía & Compañía" que encabezaba el inolvidable Juan Alberto Badía, reconocido fan de la banda de Liverpool.

Incluso, ya en los `90, la versión de "Twist & Shout" que se utilizaba como cortina musical en "Videomatch", el popular envío de Marcelo Tinelli, pertenecía a Danger Four.

Aunque en los últimos tiempos proliferado los grupos tributo, entre ellos, los que recrean la música de Los Beatles, la banda uruguaya creada por Coco mantiene el cetro de haber sido la gran pionera.

(Télam)