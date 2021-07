Cuando en programas televisivos o artículos periodísticos, y hasta en charlas cotidianas, se hace un breve racconto de la década del `80, casi todo lo que aparece relacionado con las modas, las costumbres y la música tiene su silencioso disparador en MTV y su impacto en la cultura popular.

Es que además de difundir a artistas, la cadena televisiva cambió los hábitos de consumo, impulsó modas, amplificó tendencias estéticas y generó un intercambio entre distintas disciplinas.

Millones de personas en el mundo copiaban el vestuario de Madonna o Cyndi Lauper, ensayaban los pasos de bailes de Michael Jackson o repetía eslóganes que emanaban de la pantalla de MTV, que se colaba en los hogares estadounidense primero y de todo el mundo años más tarde, y que eran consumidos por jóvenes que se reunían quizás solo para ver estas novedades.

La explosión de esta señal hizo que los clips promocionales, que figuras como Elvis Presley o The Beatles usaban de forma modesta como recurso para poder estar presentes en programas televisivos o en cines sin tener que asistir en vivo, adquirieran una complejidad artística a partir de los altos presupuestos con los que comenzarían a contar estas producciones.

La libertad expresiva con la que se manejaban los realizadores para esta actividad -además de los beneficios económicos- hizo que muchos cineastas de larga trayectoria experimentaran en este rubro, casi siempre de la mano de grandes figuras.

Así es como Brian de Palma marcó presencia con "Dancing in the Dark", de Bruce Springsteen; o John Landis y Martin Scorsese hicieran historia con los cortometrajes "Thriller" y "Bad", respectivamente, ambos de Michael Jackson.

También fueron plataforma para realizadores que luego brillarían en el cine, como el caso de Spike Jonze, Michel Gondry; o le darían fama a fotógrafos como Anton Corbijn.

Algunas directoras desarrollaron una personalidad propia en videoclips, como el caso de Flora Segismundo; en tanto que otros artistas se dieron a conocer a través de impactantes videos, como ocurrió con Duran Duran y A-Ha, por citar algunos ejemplos.

Pero más allá de quienes se ubicaron detrás de cámara, existe toda una generación que creció al calor de MTV que no puede evitar recordar las baldosas que se iluminaban ante cada paso de Michael Jackson al escuchar "Billie Jean" o evocar la novedosa combinación de dibujos e imágenes reales cuando suena la introducción de "Take on Me", de A-Ha.

Desde su primera transmisión, la señal tuvo grandes hitos en su historia, como la fenomenal campaña encabezada por leyendas de la música bajo el lema "Quiero mi MTV" para aumentar la cantidad de suscriptores; la primera aparición pública de Kiss sin los famosos maquillajes; o la organización de memorables conciertos acústicos, por citar apenas algunos casos.

A medida que pasaron los años, la cadena se extendió hacia otros países, tal como ocurrió en Latinoamérica en enero de 1993; en tanto que su éxito inspiró a otras señales a realizar emprendimientos de este tipo, lo que dio origen a nuevos canales destinados exclusivamente a la difusión de videoclips, como el caso de Much Music.

Hacia finales del siglo pasado, MTV comenzó a mechar sus programaciones con "reality" shows, muy de moda en aquellos años, y fue recortando cada vez más el espacio dedicado a la música, al punto que desde hace mucho tiempo comenzó a autodefinirse como un canal de entretenimiento.

