La señal de cable MTV cumplirá mañana 40 años de existencia y para celebrarlo programa el especial “MTV Ayer, hoy y siempre”, un recorrido durante todo agosto a través de los momentos musicales más significativos de su historia.

Artistas de estilos, edades y orígenes tan disímiles como Madonna, Pearl Jam, Enrique Iglesias, Lady Gaga, Britney Spears, Backstreet Boys, Celine Dion, Lenny Kravitz, Taylor Swift, Alejandro Sanz, Nirvana o BTS tuvieron momentos icónicos en el canal que serán recordados junto con escenas clave de diferentes ceremonias de premios organizados por MTV.

"MTV Unplugged", que dejó conciertos significativos, o los especiales "Behind the Music" con la intimidad de los artistas más convocantes, son algunos de aquellos programas que marcaron una época.

Durante agosto MTV presentará cada semana la programación musical más popular de sus cuatro décadas de vida, divididos en los apartados Pop, Rock, En Vivo y Woman Power.

En la semana del 2 al 8 de agosto será el turno del pop, con "Behind The Music: Madonna", "VH1 Storytellers: Taylor Swift", "My Life on MTV" de One Direction y Backstreet Boys, Justin Timberlake y Jennifer Lopez y Britney Spears y *NSYNC. También se verán los “MTV Diary” de Backstreet Boys y de Enrique Iglesias, y los “MTV Unplugged” de los surcoreanos BTS y del español Alejandro Sanz.

Del 9 al 15 de agosto le tocará a aquellos eventos que se vieron en vivo, con un show de Anitta, los premios MTV MIAW 2019 y 2021, los MTV Video Music Awards 2020, los MTV EMAs 2020, un top 20 de los mejores números musicales de la historia de los MIAW y un bloque musical con actuaciones en la historia de los EMAs.

Del 16 al 22 estará dedicado a las artistas mujeres, como los “MTV Unplugged” de Alicia Keys, Miley Cyrus y Alanis Morissette; los "MTV Diary" de Christina Aguilera, P!nk, Avril Lavigne y Celine Dion; los “My Life on MTV” de Lady Gaga y Katy Perry, un “VH1 Storytellers” de Taylor Swift y el “Behind the Music” de Madonna.

Finalmente, del 23 al 29 el especial del canal estará copado por el rock, con los “MTV Unplugged” de Molotov, Café Tacvba, Zoé, Nirvana, Pearl Jam, Lenny Kravitz; y los “My Life on MTV” de Coldplay, U2, Linkin Park y Green Day, entre otros contenidos. (Télam)