"Ms. Marvel", la próxima serie perteneciente a esa superpopular franquicia cinematográfica que sigue las aventuras de una adolescente de origen musulmán que debe balancear la obtención de superpoderes con su agitada vida familiar y escolar, llegará a la plataforma de streaming Disney+ el próximo 8 de junio.

El anuncio vino acompañado por la difusión del primer tráiler de la tira, protagonizada por la novel actriz canadiense-paquistaní Iman Vellani en el rol de Kamala Khan, la protagonista de la trama.

Criada en Nueva Jersey, apasionada de los videojuegos y una voraz escritora de "fan-fictions" -las famosas ficciones escritas para y por fans de distintos personajes y mundos de la cultura pop-, la fantasiosa jovencita de 16 años también es seguidora de los superhéroes, especialmente de la poderosa Capitana Marvel, interpretada en este universo por Brie Larson.

Su día a día, siempre marcado por una sensación de soledad tanto en su casa como en el colegio, cambia por completo cuando encuentra un artefacto que la dota de habilidades sobrehumanas que deberá aprender a dominar mientras hace malabares con el resto de sus responsabilidades.

Los seis episodios de "Ms. Marvel", que lleva por primera vez a la pantalla a la superheroína más joven de la franquicia de la mano de la realizadora y guionista Bisha K. Ali, también cuentan en su elenco con la participación de Aramis Knight ("Dexter"), Saagar Shaikh ("Just Giggle It"), Rish Shah ("A todos los chicos: Para siempre") y Zenobia Shroff ("The Affair").

Con este estreno, el número de producciones televisivas que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel asciende a siete desde el lanzamiento en enero del año pasado de "WandaVision", centrada en los personajes de la Bruja Escarlata y Vision, encarnados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Luego le siguieron "Falcon y el Soldado de Invierno", con Sebastian Stan y Anthony Mackie; "Loki", sobre ese querible antagonista a cargo de Tom Hiddleston; y "What If...?", unitario animado que explora qué habría sido de distintos personajes si sus arcos narrativos hubiesen sido diferentes.

"Hawkeye", sobre el héroe de puntería perfecta interpretado por Jeremy Renner, fue la última en estrenar antes de la llegada el 30 de este mes de "Moon Knight", protagonizada por Oscar Isaac en el rol de ese mercenario con desórdenes de personalidad que decide redimir sus violentos antecedentes y dedicarse a tomar venganza por aquellas personas inocentes que sufrieron actos criminales. (Télam)