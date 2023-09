El cantante británico Morrissey confirmó hoy luego de cancelar el show que debía brindar mañana en el estadio porteño Movistar Arena, que fijó para el 17 de febrero del año próximo la nueva fecha de su regreso a Buenos Aires, en el marco de su gira internacional por sus 40 años en la música.

La reprogramación se definió luego de que el pasado 11 de septiembre -doce días antes de su paso previsto por Argentina- el artista debiera poner en pausa el tour tras contraer dengue en México, donde se encontraba para presentarse en el Palacio de los Deportes y dar inicio a sus escalas en distintos puntos de América Latina.

Según indicaron desde la organización del concierto, quienes ya habían adquirido entradas podrán ingresar con esos mismos tickets, y en caso de no poder asistir, podrán solicitar el reembolso hasta el próximo 30 de octubre comunicándose vía mail a soporte@movistararena.com.ar.

La gira, que fue pospuesta por completo al conocerse los detalles de su estado de salud, busca celebrar las cuatro décadas desde que Morrissey apareció por primera vez en el circuito, cuando junto a Johnny Marr compuso el disco "The Smiths", editado en 1984.

El grupo, que completaban con Andy Rourke y Mike Joyce, fue un fenómeno en toda Europa con producciones estelares como "The Queen Is Dead" o "Meat Is Murder", aunque tras varios conflictos internos, el vocalista se separó de la banda en 1989.

Desde ese entonces, comenzó una exitosa carrera solista en la que ya lleva publicados 15 álbumes de estudio, entre los que se destacan su debut, con "Viva Hate" (1988), y los discos "Vauxhall and I" (1994) o "You Are the Quarry" (2004); y canciones que ya se convirtieron en clásicos, como "Alma Matter", "Everyday Is Like Sunday", "Sudehead" e "Irish Blood, English Heard".

Su primer paso en Argentina ocurrió en 2000 con la presentación de "Maladjusted" en el Luna Park, concierto que fue el puntapié para las cinco visitas que le siguieron y que lo tuvieron por última vez en territorio local en 2008, cuando ofreció un repertorio de Lados B y temas fuera de los éxitos en el DirecTV Arena de Tortuguitas.

Con una novela y una autobiografía publicada, la vida de Morrissey no estuvo exenta de polémicas, y si bien en sus inicios fue relacionado con los movimientos feministas de los 80 y se mostraba como un férreo crítico de los gobiernos conservadores ("Margaret on Guillotine") y la Corona británica ("The Queen Is Dead"), en los últimos años se mostró cercano a los movimientos de ultraderecha de su país.

Además, la revista alemana Der Spiegel publicó una entrevista en la que supuestamente defendía a Kevin Spacey ante las acusaciones de abuso sexual a un menor, aunque, después de publicada la nota, el cantante exigió a la edición que publique el audio completo, negando rotundamente el teórico apoyo. (Télam)