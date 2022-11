La mediática Morena Rial denunció en los Tribunales de Córdoba que fue estafada en más de 120 mil pesos en el marco de la compra de figuritas del Mundial de Fútbol de Qatar. La joven de 23 años que es una de las hijas del periodista Jorge Rial se presentó ante la Justicia de la ciudad mediterránea y aseguró que realizó una transferencia para adquirir cajas completas con sobres de figuritas y el hecho comenzó a ser investigado por el fiscal José Bringas. Según la presentación de la influencer, el 24 de octubre pasado contactó a una supuesta vendedora de figuritas, la cual no dio el nombre, y la misma le ofreció distintas alternativas para adquirirlas. More Rial acordó el precio de una caja de 104 sobres por 12.500 pesos, pero su interlocutora le señaló que le podía hacer un buen precio por adquirir no una sino siete cajas por 56.800 pesos. Tras realizar la transferencia, la mujer le dijo que podía adquirir otras diez cajas en 65 mil pesos, a lo que volvió a acceder, ante la dificultad de conseguir las estampas apreciadas por niños y coleccionistas. La mediática, que también incursiona como empresaria en distintos rubros, volvió a acceder a realizar la transferencia y jamás obtuvo las figuritas. "Tras distintos requerimientos de la señora Rial, terminan bloqueándola. Nunca se realizó la entrega de las cajas", explicó a la radio Cadena 3 Soledad Aliaga, prosecretaria del fiscal Bringas. More Rial ya fue noticia en los últimos meses, por quedar en medio de denuncias cruzadas luego de que su exnovio Dylan Rodríguez la acusara -junto a otras dos conocidas de ella- por presuntos daños, robo y amenazas a la salida de un boliche, por lo que quedó imputada al igual que otras dos allegadas

La hija de Jorge Rial pasó a la contraofensiva y denunció a Rodríguez por supuesta violencia que habría ejercido hacia ella durante la relación que habían mantenido hasta poco tiempo atrás. AMR/SPC NA