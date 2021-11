El hecho de ser una estrella de la música no aleja a Mon Laferte de la heredada pasión por la plástica, convertidos así en dos territorios artísticos que asume como "parte de un mismo universo" lúdico.

"Al final todo lo que hago es expresarme y divertirme. Lo tomo mucho como un juego y lo veo de la misma manera que cuando era una niña", confiesa Mon Laferte en diálogo con Télam.

En el mismo sentido, la creadora chilena-mexicana apunta: "Creo que soy una persona que si tiene tiempo libre está creando y no necesariamente las cosas que hago tienen que ser para que salga un disco o hacer una exposición. Siento la necesidad de estar haciendo y eso es algo que aprendí de pequeña y toda mi familia es así".

Entre sus dos discos recientes, el mexicano "Seis" que puso en vivo en un largo tour norteamericano y el recién editado "1940 Carmen", Mon Laferte abrió una galería de arte en Tepoztlán, por estos días integra una muestra colectiva chilena en París y colaboró tanto en el disco tributo "The Metallica Blacklist" con una versión de "Nothing Else Matters" como con Nicki Nicole en el tema "Pensamos" del flamante álbum "Parte de mí".

La música comenta que la convocatoria para el tributo a Metallica "la emocionó un montón": "Porque para mí es una banda gigante aunque nunca haya sido tan fan de ella, y lo primero que pensé es 'qué voy a hacer' y sentí que no tenía mucho que aportar yéndome al rock y decidí llevar la canción al folclore más sudamericano y traté de aportar un poquito desde este lugar del mundo del que soy".

Sobre su participación con la argentina Nicole, desliza: "No la conozco personalmente pero está haciendo cosas bien interesantes a partir de la fusión de otros sonidos con la música urbana".

Télam: ¿Este presente tan bueno se lo tenés que "agradecer" a la pausa que impuso la pandemia?

Mon Laferte: Fue muy fructífero y de hecho tenía ganas de parar un rato y me puse contenta al principio de la pandemia, algo bastante egoísta por cierto. Y ahí fue donde compuse y grabé "Seis" y me puse a pintar como nunca antes, abrí una galería de arte aquí en mi pueblo y empecé a mandar obras para todos lados.

T: La maternidad implicará un nuevo freno a la actividad pública, ¿pero planeás volver a la Argentina?

ML: A partir del segundo semestre y a menos que cambie el mundo voy a volver a girar y quiero ir a la Argentina. Uno de mis últimos conciertos memorables y en mi top 3 está ese Luna Park de 2019 porque el argentino es un público con una energía increíble, de mis favoritos, y por eso ese Luna es para mí inolvidable.

T: En el abanico sonoro que transitás con tanta fluidez, ¿qué sonidos aparecen en el futuro?

ML: Tengo muchas ganas de hacer música electrónica hace mucho tiempo, pero quiero estudiar y hacerlo con las maquinitas. Y lo voy a hacer. (Télam)