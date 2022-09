Con un largo historial de visitas que comenzó a finales de los años noventa, Molotov ha sembrado entre el público y la escena musical argentina un camino para la fusión entre el rock y los sonidos del hip-hop, un aporte del que su bajista y cantante Micky Huidobro asegura ser "consciente" aunque opte por darle mayor crédito a colegas argentinos como Illya Kuryaki and The Valderramas.

La disruptiva aparición de la agrupación azteca, propagada por las pantallas de televisión en la era del videoclip y sostenida con el éxito en las bateas de "¿Dónde Jugarán las Niñas?", producido por el argentino Gustavo Santaolalla, coincidió con los primeros años del surgimiento de la cultura del hip-hop en Argentina, en ese momento minoritaria y hoy absolutamente protagonista de la escena musical.

"Argentina siempre ha sido como nuestra segunda casa. Tenemos muchísimos amigos de por allá y yo, incluso, tengo un restaurante que se llama "Pipí Cucú" en honor a aquellas palabras de Carlos Monzón y a toda esa historia", sostuvo el cantante, bajista y miembro fundador de Molotov, antes del reencuentro con el público argentino tras dos años.

Télam: ¿Qué tan conscientes son de la influencia que han dejado acá en Argentina a lo largo de todos estos años?

Micky Huidobro: Obviamente siempre está ese recuerdo. Nosotros básicamente teníamos como referencia de rap a Calo, que hacía algo así como rap-pop. A nosotros nos gustaba escuchar todo ese tipo de ondas como N.W.A, y nombro ese grupo porque resume a muchos raperos. Y en Argentina pasaba que estaban los Illya Kuryaki que estaban rapeando, o en Chile que estaban Las Panteras Negras. Había un movimiento que ya había empezado a surgir allá, y nosotros creo que de alguna manera lo que hicimos fue acercarles esa música que escuchábamos y a traducirla a su idioma. Fue lo mismo que había pasado, cincuenta años atrás, con Los Teen Tops y los grupos de rock. Y así pasó un poquito con nosotros. Somos conscientes de que dejamos cierta semilla plantada ahí, pero también los argentinos son muy talentosos musicalmente. Lo que aportamos no es tan relevante, simplemente tuvimos chances de grabar ese disco con un productor argentino súper reconocido como Gustavo Santaolalla, con quien hicimos un disco excepcional e histórico que nos permitió llegar al cono sur. Y desde ahí arrancamos a estar de gira todo el tiempo. Cada año íbamos un par de veces a Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia.

T: Hay quienes recuerdan una gira que hicieron por la Costa Atlántica con escalas por destinos como Necochea donde el público no acreditaba la veracidad de que fueran realmente a presentarse

MH: Sí, toda esa gira del `98 por San Bernardo, Necochea, Bahía Blanca, Pinamar, Mar del Plata fue muy divertida. Me acuerdo que había un bar-discoteca que se llamaba "Coyote" donde siempre terminábamos. No sé por qué, porque ya pasaron 28 años de que fuimos y no lo tengo todo tan claro. Pero una de las particularidades que teníamos era que llegábamos a donde las bandas locales no llegaban. Nosotros le decíamos 'darle mantenimiento' pero se trata de llevar la música a donde normalmente no era tan accesible. Creo que es por eso que Molotov se ha vuelto muy querido en todos lados. Y también por no haber tenido broncas de andar en las calles cotorreando con la gente. Seguramente en Necochea no haya sido la excepción. (Télam)