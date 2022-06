"Les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado derecho de preferencia o primera opción en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones", fue el mensaje con el que el pasado 27 de junio Story Lab, la productora de Nacho Viale, confirmó que Mirtha Legrand no regresará a eltrece y desató un uno escándalo mediático. La diva fue la primera en expresar su malestar, ya que, desde 2020 ansiaba volver a conducir La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, mientras que su hija, Marcela Tinayre, arremetió contra el canal

"Dilató mucho (la situación) el canal... ¿Sabés cómo se llama esto? Pastelear. Por eso los americanos son ´pum pum, vamos vamos´. Acá pasteleó demasiado el canal", manifestó la conductora y aseguró que "Chiquita" va a volver a trabajar en otro espacio. "Pastelear es como hacer el pastel. Primero va una cosita, después otra... pero estamos hablando de la televisión y no estamos hablando de hacer masitas. Y más con una figura como Mirtha. Se pasteleó mucho, de todos lados", continuó

Además, desmintió las versiones que aseguraban que su hijo había puesto muchas trabas a la hora de cerrar el contrato: "Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale. Pero del canal... que sé yo qué paso. Que se hagan cargo. ¡Que se hagan cargo!". En medio de la polémica, Beto Casella decidió llamar a Mirtha en vivo, mientras hacía Bendita en El Nueve y, lejos de esquivar las preguntas, la conductora respondió con honestidad cuando el periodista la invitó a su canal

"Yo no sé... el que requiera mis servicios, pero Nacho no está ahora, se fue", dijo en referencia al productor, que se encuentra de viaje. Cuando el conductor de Nadie nos para, en la Rock and Pop, le pidió que dejara de lado a Viale para poder negociar los contratos por su cuenta, la "Chiqui" se puso firme: "No voy a romper mi relación con mis nietos por esto. Mi familia es lo mejor"

MIRÁ TAMBIÉN El eminente piano de Alexander Panizza cierra su gira nacional el domingo en el CCK

Por último, prometió que regresará a la pantalla chica y que cuando Nacho regrese a la Argentina, evaluarán las propuestas de otros canales. MBC/KDV NA