Mirtha Legrand, una de las figuras más importantes de la televisión nacional, acudió hoy a las urnas y llamó a la gente a hacer lo mismo, al advertir que es un deber de ciudadano.

"Que vengan a votar, es un deber de ciudadano, es una obligación. Es algo de toda la vida. Yo soy grande y sigo viniendo, y seguiré viniendo", expresó la legendaria conductora televisiva. Aunque esté eximida de hacerlo por tener más de 70 años, Mirtha suele tener asistencia perfecta ya que defiende el derecho al voto y, en diálogo con los medios, alentó a los ciudadanos a votar.

MIRÁ TAMBIÉN Bossi prepara la gira mundial de su Live Comedy, un acto de rebeldía en tiempos de desamor

"Estoy muy bien, vengo a votar. Muy contenta", dijo apenas se bajó del auto a los periodistas que la esperaban en la puerta del colegio. La diva de los almuerzos concurrió a una escuela en el barrio de Palermo vestida con mucho abrigo y colores claros, acompañada de su colaboradora Elvira.

A su vez, previo a ingresar al centro de votación, afirmó: "Ya tengo decidido mi voto desde hace tiempo". "Se mueren por preguntarme a quién voto, ¿no?", bromeó y adelantó que votará lista completa, aunque por razones legales conocidas no pudo dar más detalles al respecto.

MIRÁ TAMBIÉN Lanzan un disco con 31 obras inéditas del recordado armonicista Hugo Díaz

En cuanto al voto electrónico, la conductora expresó que "Elvira –quien siempre la acompaña- me va a ayudar. Pero es muy sencillo me dijeron". Finalmente, contó que para esta nueva modalidad fue asistida por las autoridades de mesa y que le pareció sencillo. Por último, reveló que no siguió las votaciones por televisión, sino por la radio

CO/AMR NA