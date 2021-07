La compañía Minerva Pictures, con sede en la ciudad de Roma, y la neozelandesa/argentina Black Mandala Films, coproducirá la secuela de la película de terror "Los Olvidados" (What the Waters Left Behind).

El proyecto, que fue uno de los siete seleccionados en los festivales Blood Window Market (Ventana Sur) y en Sitges Coming Soon, tendrá en la dirección a su director original Nicolás Onetti y a Matías Salinas, comenzará su rodaje en septiembre en la desolada Epecuén, el mismo que eligieran Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el grupo del Indio Solari, para su reciente show de "A los pájaros".

Según se informó, la negociación la llevó a cabo por Monica Ciarli, directora de la oficina internacional de Minerva Pictures, y Michael Kraetzer, director ejecutivo de Black Mandala Films.

"Los Olvidados", que tuvo su estreno mundial en la edición 2017 de Sitges, donde los hermanos Luciano y Nicolás Onetti obtuvieran el premio "Best Promising Directors", fue adquirida entonces por la plataforma Netflix y actualmente se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

La historia se centra en la historia de un grupo de indie rock que termina varado durante una gira en Epecuén, donde se desarrolla una trama que se dispara a partir de los conflictos internos y la mala suerte de sus protagonistas, que desconocen el infierno que los espera en su estadía.

Estuvo protagonizada por los actores Agustín Pardella, Victoria Maurette, Vico D'alessandro, Damián Dreizik, Paula Brasca, Paula Sartor y contó, además, con las participaciones especiales de Gustavo Garzón y Mirta Busnelli.

(Télam)