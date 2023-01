El actor y humorista Miguel Angel Cherutti confió hoy que desconoce los delitos que se le imputan a su hermano mayor, Daniel, e instó a los medios a no utilizar su "imagen y nombre" cuando se refieran al caso, ya que eso "mancilla" su honor.

A instancias del juez Daniel Rafecas, Interpol pidió la captura de Daniel Cherutti, acusado por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. El hombre, de 75 años, está acusado por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tortura, secuestro de menores y comisión de homicidios en calidad de cómplice.

A través de un comunicado, el humorista dejó en claro su postura y afirmó que "La noticia me sorprendió como a todos, ya que desconozco las actividades imputadas, por lo cual nada puedo decir; porque es un tema que no me pertenece ni me corresponde hacerlo".

"Pareciera resultar de mayor interés para los medios destacar mi parentesco biológico que informar sobre la noticia en sí. En nada contribuye ese dato más que mancillar mi honor en confusas y tendenciosas informaciones", continúa el texto.

Por lo tanto, le pidió a los medios que "se abstengan de utilizar mi imagen y nombre al referirse al caso ya que dicha exposición inmerecida perjudica mi trayectoria y sentir, que no es más que el de cualquier ciudadano, que cree en la Justicia y en su actuar tendiente a esclarecer las causas que investiga mediante un debido proceso".

El acusado es oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas y también se desempeñó como representante de su hermano Miguel, cuando éste se instaló en la Capital Federal para iniciar su carrera artística. MAC NA