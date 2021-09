Mientras se esperan los primeros datos oficiales, las señales televisivas y de cable consiguen 28.9 puntos en la cobertura de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de hoy de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Según la cuenta de Twitter de Real Time Rating para las 20.30 se registraron 28.9 puntos de audiencia para las señales abiertas y de cable que cubren los resultados de las elecciones.

Con más detalle, advierte que lidera la señal de cable C5N con 7 puntos, mientras TN anota 5.2 y LN+ con 4.6.

"Histórica votación en pandemia", "Argentina vota entre dos modelos", "La veda que no fue: la oposición sin límite", "Así cambia el país", "Córdoba: amarillos arriba". "Optimismo en el oficialismo" son algunas de las conclusiones plasmadas en forma de videograph que develaban las tendencias de cada señal minutos antes de las 18.

MIRÁ TAMBIÉN América TV presenta cambios en los horarios y renueva su grilla a partir de mañana

A las seis de la tarde, mientras los móviles advertían demoras en el cierre de los comicios por la lentitud que imprimió el protocolo y aún quedaba mucha gente por votar, el único canal que se atrevió a compartir tendencias fue TN.

Sin números ni precisiones, desde el especial electoral a cargo de Marcelo Bonelli, Diego Leuco, Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki advirtieron: "Amplia Victoria de Juntos por el cambio en Capital Federal", "Santilli primero, Manes segundo", "Tercera fuerza Milei", "Buenos Aires gana Tolosa Paz entre 4 y 8 puntos por encima".

Minutos más tarde coincidió la señal de cable Crónica, mientras anunció para las 21 "los primeros datos oficiales": "Gana Vidal en CABA, Gana Tolosa Paz en PBA".

"Yo no creo que haya sorpresas", dijo Antonio Laje, al frente de "El País Elige" por la pantalla de América, especial que conduce junto a Luis Novaresio con la participación de Maximiliano Montenegro, Marcela Pagano, Mariana Contartessi, Javier Calvo y Ramon Indart.

MIRÁ TAMBIÉN NoBeat se une a Dekko en Poison y Oliver Tree confirma su alianza con Little Big en Turn it up

Mientras, desde Costa Salguero, el móvil muestra el búnker en versión pandemia: barbijo, sujeto al clima, con sillas al aire libre con dos metros de distancia entre sí, ubicadas frente a un escenario.

"Si llueve no va a haber festejos -dice el movilero- si no llueve no habrá globos ni nada, todo modesto sin grandes alardes y festejos como solíamos ver".

Mentiras Canal 9 repite imágenes de Cristina Fernández de Kirchner votando en Río Gallegos, en la pantalla de C5N Luciana Rubinska, Víctor Hugo Morales y el Gato Silvestre intentaron innovar con totems de los candidatos con trucos de realidad aumentada mientras acusaban a la oposición de romper la veda.

A las 19.05, desde la Cámara Electoral de Barracas, el Ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro habló de una "jornada electoral histórica" a la que todavía le quedaban 1.900 escuelas donde aún estaban votando.

(Télam)