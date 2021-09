(Por Verónica Rodríguez) La actriz Viviana Saccone, que presentará una única función de la obra "Divino divorcio" junto a Rodolfo Ranni este viernes a las 21 en el porteño teatro Gran Rivadavia, reveló que se trata de una pieza que les dio "muchísima satisfacción" porque con ella recorrieron el país "reabriendo salas cerradas por la pandemia".

"Nos acompaña una emoción muy linda con este espectáculo. Ahora los teatros vuelven a abrirse y nosotros tuvimos la suerte de ir acompañando ese proceso y hasta noviembre seguimos con esta gira que comenzó a principios de año", expresó Saccone en una charla con Télam, en referencia a la pieza con la que estrenaron en Córdoba en el verano, cuando la pandemia aún asustaba y la actividad teatral arrancaba con timidez.

Escrita por Alfredo Allende y dirigida por Alberto Lecchi, la comedia transita el momento en que una pareja que lleva junta dos décadas decide terminar la relación y que ante ese ansiado final resuelve organizar una gran fiesta de divorcio.

"Es una linda comedia. La gente se identifica, se ríe. Y tiene la singularidad de plantear que una pareja al momento de separarse va a hacer una fiesta y juntos, cuando uno puede ver que alguien que festeja un divorcio lo hace por su lado y con sus amigos. Pero en este caso, no solo lo celebran juntos sino que suman a todos los involucrados que los acompañaron a lo largo de los 20 años de convivencia", explicó la actriz.

MIRÁ TAMBIÉN El Mono Banegas profundiza la Reminiscencia de su trabajo en el CAFF

Saccone, que además se destaca con su participación en el reality "Showmatch, La Academia" (eltrece), se encuentra en pleno rodaje de "Privier", una serie de ciencia ficción para una plataforma, que encabeza Alberto Ajaka; y realizó una participación en la película "Granizo", una comedia protagonizada por Guillermo Francella, con dirección de Marcos Carnevale y que llegará a Netflix.

Télam: ¿Puede ser divino un divorcio?

Viviana Saccone: Es maravilloso todo lo que va surgiendo a lo largo de la obra. Por ejemplo, mientras se van preparando para la fiesta se devela una infidelidad y la gente se ríe mucho, cuando en realidad para alguien que vive una situación como esa es algo muy doloroso. Pero la clave es cómo está contado. La manera en que está planteada la situación es para que justamente podamos distendernos, desdramatizar y mirarlo con distancia. Tener la posibilidad de reírnos de nuestras miserias, de nuestras desgracias. Es como un espejo en el que reírnos de nosotros mismos hace bien.

T: ¿Hay algún momento reflexivo en medio del humor?

VS: Sí, hay un momento en el que cada personaje se queda solo, hablando, pensando en voz alta, y ahí se plantea y se cuenta lo que están atravesando y cómo están viviendo ese momento, algo crucial para que pueda entenderlo e identificarse el público, además de un final inesperado.

T: ¿Cómo estás viviendo tu participación en un reality como "Showmatch, La Academia"?

VS: Es una experiencia sumamente positiva para mí. Primero porque la Viviana actriz sigue estando, gran parte de lo que se ve en "La Academia" es a la intérprete. En cada gala, al no ser bailarina, lo que pongo es mi actuación y la acción de creerme el personaje. A la vez es un desafío muy grande que me sacó por completo de una zona de confort, que me súper exigió y me sigue exigiendo todavía. Me siento muy contenta de estar atravesando esta experiencia, estoy aprendiendo un montón de cosas y conociendo gente maravillosa. Siento que es algo que me enriqueció.

T: ¿Es un desafío desde el baile o desde la exposición a la que te lleva el ciclo?

VS: Desde las dos cosas, pero mucho más desde el baile, porque en cuanto al reality es una especie de juego divertido donde yo la paso bien y hay límites de respeto muy marcados. Me va mostrando más como persona y de una forma más espontánea. Sí me expuse mucho en el baile, algo que no había hecho nunca.

Por otro lado, siento que lo que preservé toda mi vida tiene que ver conmigo y no con el espacio donde estoy. Podría haber sido una actriz con otro tipo de perfil y estar ventilando mis cosas personales por todos lados sin tener que estar en un programa determinado.

T: ¿Cómo te llevás con las redes y con lo que puedan decirte en ellas?

VS: No me interesa lo que pueda pensar el otro. El que quiere hablar mal siempre encuentra el motivo, no necesita verme en el programa de (Marcelo) Tinelli para hacerlo, me puede ver en una nota o en una obra y lo va a hacer igual. Yo no me puedo hacer cargo de la miseria de los demás. Pongo la atención en quien me dice cosas que me alimentan y no en el que se toma el tiempo para hacer daño.

T: En ese sentido, ¿creés que hay una lupa permanente sobre las mujeres?

VS: Este sigue siendo un país con un patriarcado muy fuerte y en el cambio de gabinete quedó clarísimo.

T: Teniendo en cuenta esa afirmación, ¿te sentís parte de la lucha feminista?

VS: Yo me siento feminista e identificada con esa lucha. Creo que todavía hay mucha confusión en relación a qué es el feminismo, falta bastante educación en ese sentido. El mundo debería ser feminista, en tanto y en cuanto se entienda al feminismo como una igualdad de derechos con el hombre, es absurdo pensar que la mujer tenga que pelear tanto para que se le reconozcan sus derechos.

T: ¿Participás de manera activa?

VS: Participo desde mí lugar. No estoy actuando con ningún colectivo en particular, básicamente porque me cuesta encontrar alguno que no sea partidario. Todo es política en la vida pero no estoy dentro de un partido y no confío en ninguno. Sí creo en la lucha y en sumarme a cada una, desde mis redes y desde mi participación en las marchas. Al feminismo se lo debe tomar con más profundidad.

T: En tu carrera te falta incursionar en la conducción, ¿tenés ganas?

VS: Me encantaría. De hecho, me tiraron una propuesta que no pude concretar por todo lo que estoy haciendo. Pero me gustaría mucho, ojalá que el año que viene o a penas se pueda se concrete. Quisiera hacer un magazine con entrevistas. Soy muy acuariana y un nuevo desafío sería la frutilla del postre. (Télam)