(Por Javier Berro) Micro TDH, el referente de la escena urbana venezolana, presentará mañana en el escenario porteño de Groove, el repertorio de su último disco “9” donde vuelca su conexión con la metafísica y la numerología, que guían su camino como “un médium” destinado a “decretar cosas bonitas” a través del “poder de la música”.

El artista nacido y criado en Mérida conversó con Télam acerca de su apuesta por “acentuar” el crecimiento de una “industria venezolana que tanto nos ha costado traer de vuelta” a partir de mostrar la unidad de sus artistas como ocurre en el tema “En Soledad”, donde aportan Lasso, Adso Alejandro, Jerry Di, Big Soto y Akapellah, entre otros referentes del “movimiento musical” de Venezuela.

“Es una canción muy importante porque reúne a varios talentos con potencia mundial, cada uno de ellos está aportando de manera increíble al movimiento y a la industria venezolana. Faltaron muchos otros artistas como Danny Ocean y Mau & Ricky, entre otros de los muchísimos talentos venezolanos que están haciendo ruido y aportando algo grandísimo para todos nosotros”, señaló el cantante, quien además sumó las colaboraciones de Yandel, Myke Towers y Pablo Alborán.

En ese sentido, añadió que luego de “abrir esa puerta” espera que haya otros que se animen a concretar “colaboraciones” que “podrían sumarle cada vez más al movimiento” cada vez más global, en parte por el “éxodo masivo nunca antes visto” de venezolanos que “ha contribuido a la proliferación” de aquella cultura, confirmando que “al final de lo malo siempre se saca algo bueno”.

“Eso es una bendición porque ahora no solamente nuestra música está llegando a todas partes del mundo, sino que también nuestra jerga y gastronomía, nuestras palabras y forma de ser. Algo que de repente nunca había sucedido, porque Venezuela siempre ha sido un país receptor de migrantes y ahora somos nosotros prácticamente una plaguita que por primera vez está por todas partes”, reflexionó.

Buscando la originalidad, pero sin perder su esencia, Micro TDH incursiona en su último disco con otros géneros como el funk y el rock, y promete para las próximas entregas subirse a otros ritmos como los de la salsa, el merengue y la bachata.

“Quizás Fernando Morillo (su verdadero nombre) tenga otro destino y objetivo, pero con Micro TDH vengo a sembrar algo bien bonito. Un mensaje de amor, de motivación, de sí se puede y de fe, que es algo bien importante”, señaló sobre aquellas lecturas, encontradas de manera fortuita en la casa de su abuela, sobre la metafísica y la numerología, que coincidieron con el insólito llamado telefónico de un amigo que lo bautizaría con el número “9”.

El cantante pasó años habitando esa casa después del fallecimiento de su abuela y nunca había tomado nota de aquellos libros en la biblioteca heredada: “Siempre me encontraba con libros de recetas, de poesía y filosofía, pero nada me llamaba la atención. Un día una voz me dijo en 2015 que fuera hasta ahí y me encontré con ‘Metafísica Cuatro en Uno’, de una autora venezolana y con otro que decía ‘Las claves secretas de los números’”, narró.

Ese mismo día se puso a buscar acerca del número con el que se identifican “muchos personajes grandes” y descubrió que se trataba del “número del amor y del servicio abnegado a la humanidad, sin tapujos ni dudas” y que su misión, como tal, era la de “sembrar” y “decretar cosas bonitas” con sus canciones.

“La metafísica y la numerología siento que se conectan con todo lo que hacemos en nuestro día a día y, obvio, yo soy como un mediador; un hacedor de música y un médium de lo metafísico, y mi poder es la música”, concluyó.

El venezolano acercará su "Micro TDH World Tour" mañana desde las 19 al local ubicado en Av. Santa Fe 4389. (Télam)