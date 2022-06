El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, dio positivo de coronavirus y la legendaria banda tuvo que suspender el concierto que iba a ofrecer en Ámsterdam, en los Países Bajos. Jagger, de 78 años, se testeó tras padecer síntomas compatibles con la enfermedad y su estado de salud era bueno, indicó por redes sociales el grupo. "Los Rolling Stones lamentan profundamente la cancelación de esta noche, pero la seguridad de la audiencia, los compañeros músicos y el equipo de gira tiene que tener prioridad", se expresó en el comunicado. Según si entorno entorno, el cantante de 78 años presentó los primeros síntomas cuando llegó al estadio Johan Cruyff Aren y representantes de Mojo Concerts, productora que organizó el show en los Países Bajos, debieron subir al escenario para informar la noticia una hora y media antes de que comenzara el concierto

Jagger "no puede cantar, no puede tocar. Esta noche no hay espectáculo", expresó en la ocasión un locutor. Ámsterdam iba a ser la cuarta parada de la gira europea "Stones Sixty", tras la presentación que cumplió la banda el jueves en Liverpool. MC/AMR NA