El reconocido actor estadounidense Michael Keaton vuelve a trabajar en la pantalla chica con "Dopesick", la esperada miniserie dramática centrada en distintas facetas de la crisis de adicción a los opioides farmacéuticos que estalló en Estados Unidos en la década del 90 y en quienes intentaron combatirla, que puede verse desde hoy en la plataforma de streaming Star+.

Acompañado por un elenco de importantes figuras como Peter Sarsgaard ("The Killing"), Michael Stuhlbag ("Llámame por tu nombre"), Will Poulter ("Midsommar") y Rosario Dawson ("The Mandalorian"), Keaton interpreta en esta propuesta al doctor Samuel Finnix, un médico ficticio que comienza a recetar a sus pacientes la droga -que sí existió- conocida como OxyContin.

La sustancia, que aunque era promocionada por la compañía Phurdue Pharma como una medicación analgésica inofensiva, se transformó en objeto de polémica cuando demostró ser causante de adicciones a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Desde esa premisa, "Dopesick", basada en el bestseller escrito por Beth Macy, aborda a lo largo de ocho episodios distintas tramas relacionadas con la problemática, alternando dos líneas temporales ubicadas en 1996, año de lanzamiento del OxyContin, y 2005. cuando se llevaron adelante los juicios contra Purdue Pharma.

En esa narrativa se representan los negociados y secretos de las farmacéuticas, los efectos masivos que generó la dependencia a la oxicodona en un pueblo minero del estado de Virginia, y las investigaciones realizadas por los agentes de la DEA, determinados a derrotar a las corporaciones detrás del trágico fenómeno.

"Dopesick" cuenta con el ganador del Emmy Danny Strong ("Empire") como guionista, y con el cineasta Barry Levinson, ganador de un Oscar a Mejor Dirección por "Rain Man" (1998), a cargo de la realización de la serie. (Télam)